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名導馬汀史柯西斯批「漫威不是電影」 漫威總裁打破沉默回應了
2019-11-11 14:44:28
〔即時新聞／綜合報導〕漫威英雄片近年風靡全球，改變電影圈生態，不過好萊塢名導演馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）上月受訪批評漫威電影「不能稱為電影，更像主題公園的產物」引發討論，對此漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）首度出面回應，稱「每個人對電影都有不同的定義」。
好萊塢導演馬汀史柯西斯先前在《Empire》專訪中批評漫威電影「不能稱為電影，更像主題公園的產物」，在網路上引發軒然大波，對此，漫威電影總監、漫威工作室CEO兼首席創意官凱文費吉正式對此事做出了回應，直言「我認為這很不幸，我自己以及從事這些電影工作的每個人都喜歡電影，喜歡去影院看電影，而且都有很喜歡在一個人滿為患的影廳內看電影的經歷。」
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凱文費吉強調：「每個人對電影的定義都不同、對藝術的定義也不同」，若有些人不認為（漫畫）是電影，他們都有權發表自己的觀點，都有權多次發表這看法，「我期待接下來會發生什麼事，但與此同時，我們仍繼續製作我們的電影。」
漫威電影近日多次遭到名導批評，除了馬汀史柯西斯外，《教父》的導演法蘭西斯柯波拉也公開力挺導演馬汀史柯西斯，甚至更加嚴厲地批評漫威電影。他表示「我真不知道有誰能夠從這些幾乎一樣的電影中得到什麼？馬汀已經很仁慈了，只說它們不是電影，他還沒說漫威電影是令人厭惡的，這就是我要說的。」