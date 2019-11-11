放任用手扒飯、1週洗3次澡…單親媽曝1打6佛系育兒法

澳洲部落客霍爾身為一名單親媽媽，在網路上分享省時省力的育兒妙招。（圖擷自mrsconstancehall IG）

2019-11-11 11:06:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名單親媽媽部落客日前在網路上分享養育6名孩子的「育兒妙招」，她在餐桌上放滿食物，讓孩子自己選擇何時吃飯，還讓他們每週只洗3次澡，讓她省時又省力，孩子也能開心成長。

據《Metro》報導，霍爾（Constance Hall）養育了6個孩子，但她卻應付得相當輕鬆，她不強迫孩子在固定時間吃飯，讓他們用雙手直接抓盤中的食物吃，若不想吃也能隨時離開餐桌，她更把大量蔬菜和薄片的肉放在盤子裡，這樣還能節省洗碗時間，

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霍爾指出，她的孩子7天只洗3次澡，儘管她知道每天洗澡比較乾淨，但她相信美國皮膚病學會曾說「6歲到11歲的孩子每週僅需洗澡1到2次，除非他們身上真的很髒、流汗或有皮膚狀況」。

霍爾也分享身為一位1打6的單親媽是如何自我適應的，她舉例，當孩子們在家中玩鬧時，她就戴上耳機，讓自己忽略他們不受到影響。霍爾認為，在這種省時又方便的方式下，孩子們都很健康且開心成長。

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