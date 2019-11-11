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百老匯13歲女童星驟逝...啟蒙演員嘆：她只想帶給人歡笑

百老匯13歲女童星勞雷爾·格里格斯（Laurel Griggs）日前因氣喘發作驟逝。（圖擷自laurelgriggs_ IG）

百老匯13歲女童星勞雷爾·格里格斯（Laurel Griggs）日前因氣喘發作驟逝。（圖擷自laurelgriggs_ IG）

2019-11-11 10:07:36

〔即時新聞／綜合報導〕百老匯13歲女童星勞雷爾·格里格斯（Laurel Griggs）日前驚傳驟逝，她的家人指出，她在家中做作業時開始感到不舒服，才驚覺原來是「氣喘發作」，緊急送醫治療仍宣告不治，許多百老匯演員紛紛發文表示感嘆。

《紐約郵報》報導，勞雷爾的父親安迪·格里格斯（Andy Griggs）透露，勞雷爾出生後就患有氣喘，從小服用藥物治療，在3年前曾發病過一次，平常都密切關注著她的狀況，她當時說「我不舒服」時，就已經有警覺，因為她平常並不會這麼說。

勞雷爾發病當下，父母親意識到她的「致命危機」，迅速叫救護車，趕緊送到醫院治療後，仍在4小時後宣告不治。

勞雷爾5歲就參加演員訓練班，年僅6歲就登上百老匯舞台演出，她的姑媽帕梅拉·曼德爾（Pamela Mandell）是名女演員，也是她表演上的啟蒙老師，在告別式上，帕梅拉感嘆「她只是個像洋娃娃的孩子，她只想帶給人們歡笑」。

據了解，百老匯劇院在8日為勞雷爾調暗了劇院中的燈光，以紀念這位年輕的演員。演員盧卡斯·帕帕阿利亞斯（Lucas Papaelias）也發文紀念她，寫道「過去一周，我們的演員家庭不幸失去了最年輕的演員之一，我們感到傷心欲絕，永遠不會忘記這個甜美又才華洋溢的靈魂」。

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