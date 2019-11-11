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大選舞弊犯眾怒！玻利維亞總統宣布下台 終結13年統治

玻利維亞總統莫拉萊斯宣布請辭總統一職，逾13年的統治畫下句點。（美聯社）

玻利維亞總統莫拉萊斯宣布請辭總統一職，逾13年的統治畫下句點。（美聯社）

2019-11-11 10:28:42

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞上月總統大選傳出作票爭議，引發全國性的抗議，示威活動延燒3週，迫使玻國總統莫拉萊斯（Evo Morales）妥協，重新舉行大選，但由於軍警也表態不支持他，莫拉萊斯在當地時間10日進一步宣布請辭總統一職，逾13年的統治畫下句點。

綜合外媒報導，上月20日玻利維亞舉行總統大選，開票過程莫拉萊斯僅小幅度領先反對派領袖、前總統梅沙（Carlos Mesa），不料計票工作突然喊卡，隨後公布結果宣布莫拉萊斯大勝10%連任，反對派指控選舉舞弊，玻利維亞多個城市爆發反政府示威，延燒3週以來，已造成3人死數百傷。

美洲國家組織（OAS）發表調查報告指出，認為在審核投票時有「明顯的操作」，且就統計上來說，莫拉萊斯不太可能大贏10%，莫拉萊斯迫於壓力宣布，重新舉行大選，不過軍方與警方也都表態不支持莫拉萊斯，莫拉萊斯只能黯然下台。

莫拉萊斯透過電視向全國民眾宣布，「為了不讓國民們互相攻擊」而宣布辭職，除了莫拉萊斯外，副總統以及其他政府官員也相繼請辭，消息傳出後，大批示威民眾上街慶祝，不過中美洲許多國家都對此表達不滿，古巴、委內瑞拉都批這是一項政變，墨西哥則表態願意庇護莫拉萊斯。

莫拉萊斯為玻利維亞自脫離西班牙殖民統治以來第一位本土原住民出身的領導人，2006就職後一直統治至今，是拉丁美洲目前任職最久的總統。玻國憲法規定，原本玻國憲法規定，總統不得連選連任，但2009年修憲取消任期限制，因此莫拉萊斯得以在今年繼續爭取連任。

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