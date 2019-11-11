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氣旋布爾布爾侵襲印度及孟加拉 至少20人喪命
2019-11-11 03:27:02
〔中央社〕相關當局官員今天表示，夾帶強風豪雨的熱帶氣旋布爾布爾（Bulbul）侵襲印度和孟加拉的沿海地區，在這兩國造成至少20人喪命，還有超過200萬人在避難所度過了一個晚上。
熱帶氣旋布爾布爾昨天晚間的風速達到每小時120公里，讓印度與孟加拉各大港口和機場被迫關閉。
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印度新聞信託社（Press Trust of India）報導，受到氣旋侵襲影響，印度西孟加拉省（West Bengal）有10人喪命，奧里薩省（Odisha）也有2人死亡。
孟加拉境內則有8人喪命，還有至少20人受傷。
相關當局指出，布爾布爾往內陸移動時，威力也隨之減弱。
孟加拉氣象局副局長卡敦（Ayesha Khatun）告訴法新社：「氣旋已經轉變成強低氣壓（deep depression），並帶來暴雨。」