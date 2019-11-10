美洲國家組織質疑舞弊 玻利維亞總統宣布將重選

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）宣布重新舉行選舉。圖為11月9日，玻國民眾參加抗議莫拉萊斯的遊行。（路透檔案照）

2019-11-11 00:01:03

〔中央社〕美洲國家組織（OAS）今天發布報告指出，玻利維亞10月的總統大選有嚴重違規舞弊情事，建議宣告這次受爭議的選舉無效，玻國總統莫拉萊斯隨即宣布，將重新舉行選舉。

曾任總統的反對派候選人梅沙（Carlos Mesa）表示，重新舉行總統大選時，莫拉萊斯（Evo Morales）不應再成為候選人。

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莫拉萊斯也表示，他會更換選舉委員會成員。這場選舉宣告由莫拉萊斯贏得勝利後，廣遭指控有選舉舞弊情事，選委會在選後備受抨擊。

玻利維亞10月20日舉行總統大選，莫拉萊斯贏得連任，但計票過程一度中斷，部分民眾質疑舞弊，選後出現街頭抗議及暴力，並演變為全國性政治危機。反對派也指控莫拉萊斯操縱大選才得以連任。

美洲國家組織今天建議玻利維亞另外舉行一場選舉。這個組織有關玻利維亞大選的初步報告顯示，從統計數據看，莫拉萊斯的得票率不太可能超過對手10個百分點而一舉贏得大選。

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