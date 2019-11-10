研究：與親屬處不來 慢性病恐上身

一項研究發現，若與親屬關係不好，會感覺自己不受這些親屬支持，罹患慢性病的可能性，恐比對自己的配偶或伴侶不滿的人還大。圖為三代同堂。（法新社）

2019-11-11 00:30:13

〔編譯茅毅／綜合報導〕一項新研究發現，人們和父母、兄弟姊妹、大伯（母）、叔叔、嬸嬸、姑丈、姑姑、姨丈、阿姨、舅舅、舅媽、（外）祖父母等親屬相處的好不好，隨著年齡漸長，恐對健康造成影響。若關係不好，會感覺自己不受這些親屬支持，罹患慢性病的可能性，恐比對自己的配偶或伴侶不滿的人還大。

該研究7日刊登在「家庭心理學期刊」（Journal of Family Psychology），檢視1995至2014年間蒐集的近3000人的資料數據，一開始蒐集時，這些人的平均年齡約45歲。這19年間，研究人員會請他們針對自己與親屬及配偶或伴侶互動的品質評分，並比較他們得到從中風到頭痛等慢性病的總次數。

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研究人員對這些受試者的提問像是「你的配偶或伴侶多久爭吵一次？」、「你的配偶或伴侶有多欣賞你？」、「你的配偶或伴侶除外，你的親屬多久批評你一次？」、「若你發生一個嚴重的問題，你能仰賴你的家人給予多少幫助？」。

結果該研究發現，受試者若和前述親屬的關係緊繃，他們得到慢性病及健康不佳的次數很多，兩者間高度關連。奇怪的是，該研究並未發現與配偶或伴侶的關係不佳，會有得到慢性病及健康不佳的次數很多的關連。

未參與該研究的美國普度大學（Purdue University）社會學者湯瑪絲（Patricia Thomas）表示，許多研究強調配偶間關係的重要性，但這項研究很獨特，同時檢視了配偶和其他親屬關係產生的影響。結果顯示，與親屬的關係似在得到慢性病及人們如何主觀地自評健康狀況上，有更重要的直接影響。

該研究的第一作者、美國德州大學「西南醫學中心」（Southwestern Medical Center）助理教授伍滋（Sarah Woods）直指，其研究結果令人意外。研究人員原先預期，親屬和配偶或伴侶關係的障礙，都會對健康造成影響。

她指出，與親屬的關係是長久的，情緒上也很強烈，是人們永遠的連結。這些受試者中，多數的雙親或兄弟姊妹都健在，若互動的動力是負面的，那麼來自親屬的壓力，恐隨著年齡增長而持續影響一個人。

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