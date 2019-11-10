限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
日本天皇德仁即位遊行 數萬民眾夾道祝賀
2019-11-10 16:58:38
〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本新天皇登基慶祝活動之一的「祝賀御列之儀」，今天下午在東京舉行，德仁天皇夫婦搭乘敞篷車上街接受民眾祝賀。遊行路線從皇宮至赤坂御所間之間長約4.6公里，全程約半小時，沿途民眾夾道揮舞國旗。這項遊行活動原本預定上月22日緊接在登基大禮後舉行，但因當天天氣不佳，再加上考慮到哈吉貝颱風造成重創，所以延至今天舉辦，德仁夫婦上次的慶祝遊行是在1993年6月成婚大禮之後，也是萬人空巷。
這項令和元年的首次慶祝遊行，一早遊行路線上就集滿了來自日本各地的民眾，日本警方動員各地約2萬6000人警力維安，民眾進入集合點前必須進行徹底的安檢，連錢包裡的夾層都被一一檢視。
請繼續往下閱讀...
日本時間下午3點整，德仁天皇穿著燕尾服並佩戴勳章，雅子皇后則穿著長禮服佩戴頭冠，兩人搭乘敞篷車從皇宮出發，首相安倍晉三和皇嗣秋篠宮夫婦的坐車也跟在後方，包括前導車和警備車在內，車隊總共50部、長約400公尺。
車隊從皇宮正門以時速10公里的速度緩緩前進，宮內廳樂隊演奏配合這次即位譜寫的「令和」進行曲，陸上自衛隊的儀隊也列隊在二重橋上舉槍致意，車隊途經警視廳前的櫻田門、國會議事堂正門前來到赤坂見附的斜坡，接著進入青山通，最後轉彎抵達德仁夫婦居住的赤坂御所，全程共花了半小時，德仁夫婦與沿途民眾揮手，雅子皇后還數度以手擦拭眼角，露出感動的神情。
夾道民眾很多人一早就到集合點外等待進場，有人等了5個多小時，只為了看天皇夫婦一眼，有一位擠不進最前線的女性民眾表示，雖然站在後面完全看不到，但只要呼吸一口現場的空氣就心滿意足。