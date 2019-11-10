日本天皇德仁即位遊行 數萬民眾夾道祝賀

在本次巡遊結束後，從5月開始的德仁天皇「即位之禮」共5個儀式告一段落。（美聯社）

2019-11-10 16:58:38

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本新天皇登基慶祝活動之一的「祝賀御列之儀」，今天下午在東京舉行，德仁天皇夫婦搭乘敞篷車上街接受民眾祝賀。遊行路線從皇宮至赤坂御所間之間長約4.6公里，全程約半小時，沿途民眾夾道揮舞國旗。這項遊行活動原本預定上月22日緊接在登基大禮後舉行，但因當天天氣不佳，再加上考慮到哈吉貝颱風造成重創，所以延至今天舉辦，德仁夫婦上次的慶祝遊行是在1993年6月成婚大禮之後，也是萬人空巷。

德仁天皇夫婦乘坐由豐田汽車所打造的特製敞篷車，從皇宮出發，進行即位慶祝巡遊。（法新社）

這項令和元年的首次慶祝遊行，一早遊行路線上就集滿了來自日本各地的民眾，日本警方動員各地約2萬6000人警力維安，民眾進入集合點前必須進行徹底的安檢，連錢包裡的夾層都被一一檢視。

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日本10日舉行新天皇即位遊行，德仁天皇和雅子皇后搭乘敞篷車上街接受民眾祝賀。 （記者林翠儀攝）

日本時間下午3點整，德仁天皇穿著燕尾服並佩戴勳章，雅子皇后則穿著長禮服佩戴頭冠，兩人搭乘敞篷車從皇宮出發，首相安倍晉三和皇嗣秋篠宮夫婦的坐車也跟在後方，包括前導車和警備車在內，車隊總共50部、長約400公尺。

日本10日舉行新天皇即位遊行，車隊動員50部車輛，長約400公尺。（記者林翠儀攝）

車隊從皇宮正門以時速10公里的速度緩緩前進，宮內廳樂隊演奏配合這次即位譜寫的「令和」進行曲，陸上自衛隊的儀隊也列隊在二重橋上舉槍致意，車隊途經警視廳前的櫻田門、國會議事堂正門前來到赤坂見附的斜坡，接著進入青山通，最後轉彎抵達德仁夫婦居住的赤坂御所，全程共花了半小時，德仁夫婦與沿途民眾揮手，雅子皇后還數度以手擦拭眼角，露出感動的神情。

日本10日舉行新天皇即位遊行，沿途民眾拿著手機搶拍。（記者林翠儀攝）

夾道民眾很多人一早就到集合點外等待進場，有人等了5個多小時，只為了看天皇夫婦一眼，有一位擠不進最前線的女性民眾表示，雖然站在後面完全看不到，但只要呼吸一口現場的空氣就心滿意足。

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