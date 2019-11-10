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德仁天皇舉行即位巡遊 逾10萬人夾道祝福

2019-11-10 16:28:40
德仁天皇夫婦乘坐由豐田汽車所打造的特製敞篷車，從皇宮出發，進行即位慶祝巡遊。（法新社）

德仁天皇夫婦乘坐由豐田汽車所打造的特製敞篷車，從皇宮出發，進行即位慶祝巡遊。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇進行向海內外宣告登基的「即位禮正殿之儀」後，在當地時間今（10日）下午舉行「祝賀御列之儀」，也就是即位慶祝巡遊，在沿途大批民眾圍觀祝福下，天皇夫婦乘坐敞篷車從皇宮出發，前往赤坂御所。

綜合日本媒體報導，德仁天皇即位後，原定10月22日舉行「祝賀御列之儀」，但由於哈吉貝颱風重創日本，為顧及災後復原工作，決定延至今日，今下午天皇夫婦乘坐由豐田汽車（Toyota）所打造的特製敞篷車，從皇宮出發，皇嗣秋筱宮夫婦及日本首相安倍晉三等分別乘坐的車也加入車隊

巡遊沿途約4.6公里的路上，大批民眾夾道歡迎，祝福天皇夫婦。（歐新社）

巡遊沿途約4.6公里的路上，大批民眾夾道歡迎，祝福天皇夫婦。（歐新社）

巡油車隊沿途經警視廳、國會議事堂正門前等，最後抵達居住的赤坂御所，全長約4.6公里，大批民眾夾道歡迎，預料吸引超過10萬人前來一睹天皇夫婦風采，德仁天皇夫婦也對國民們微笑揮手致意，在當地時間下午3點半左右抵達目的地。

在本次巡遊結束後，從5月開始的德仁天皇「即位之禮」共5個儀式告一段落。（美聯社）

在本次巡遊結束後，從5月開始的德仁天皇「即位之禮」共5個儀式告一段落。（美聯社）

為避免意外事件發生，警方動員2.6萬名警力支援，觀看時不能使用腳架及自拍棒等物品，確保天皇安全萬無一失。

在本次巡遊結束後，從5月開始的德仁天皇「即位之禮」共5個儀式告一段落，這5個儀式分別是「劍璽等承繼之儀」、「即位後朝見之儀」、「即位禮正殿之儀」、「祝賀御列之儀」及「饗宴之儀」，而在14日至15日將舉行皇位繼承的重要祭祀「大嘗祭」等活動。

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