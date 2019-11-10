4年第4次！ 西班牙今大選 預估仍無單一政黨能贏得多數席次

西班牙今日再辦選舉，盼能打破國會僵局。（路透社）

2019-11-10 17:02:47

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙於今日舉行大選，已經是近4年來第4次，希望能打破僵局，組成一個更為安定的政府。但依目前的民調顯示，仍無單一政黨能夠在350席國會中贏得多數席次。

綜合外媒報導，西班牙上次選舉在今年4月，執政的社會勞工黨（PSOE）拿到最多票數，卻未達國會過半，當時曾和左派的「我們可以黨」（Podemos party）協商，試圖組成聯合政府，最後卻未果。因此代理總理桑傑士（Pedro Sánchez）只能宣布再辦大選。

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據報導，這次的大選動盪，話題依然圍繞在加泰隆尼亞（Catalonia）的獨立，以及逐漸竄起的右派政黨「民聲黨」（Vox）。若是本次大選仍無政黨有意組成聯合政府，西班牙政府的僵局可能持續下去。

桑傑士則表示，目前只有兩條路可行，一是將票投給社會勞工黨，使得西班牙能有個政府，二是將票投給其他任何政黨，阻擋西班牙成立一個左派的政府。報導顯示，目前仍有1/3選民尚未決定要將票投個哪個政黨，而這可能導致較低的投票率。

報導指出，社會勞工黨預計能拿到和前次123席相近的席次，並保住國會最大黨的地位。此外，值得關注的則是民聲黨的竄升，專家指出民聲黨可望得到前次選舉的雙倍席次，上看50席，成為國會第3大黨。

投票將會在當地時間10日早上9點至晚間8點進行，開票則於晚間9點後開始進行。

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