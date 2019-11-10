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傳奇步槍AK-47設計者百歲冥誕 百名俄羅斯孩童學組槍

為了慶祝卡拉希尼科冥誕，9日在莫斯科一處公園邀請近100名兒童來學習組裝AK-47。圖為俄羅斯學生組裝步槍。（路透）

為了慶祝卡拉希尼科冥誕，9日在莫斯科一處公園邀請近100名兒童來學習組裝AK-47。圖為俄羅斯學生組裝步槍。（路透）

2019-11-10 13:11:44

〔即時新聞／綜合報導〕11月10日適逢俄羅斯AK-47突擊步槍設計人卡拉希尼科夫（Mikhail Kalashnikov）百歲冥誕，而俄羅斯為了慶祝百歲冥誕，在莫斯科南部一處公園邀請超過100名兒童來學習組裝AK-47，藉此充實國民軍事教育。

根據《法新社》報導，近100名男女學童於當地時間9日上午參加活動，穿上迷彩裝在公園內參加漆彈射擊，並學習如何組裝模擬版的AK-47步槍。籌辦活動的青年機構負責人史塔克（Andrei Starykh）表示，至少有100人參與拆解組裝AK-47。他認為兒童必須知道「現實生活」，因此有必要學習如何組裝這支傳奇步槍。

卡拉希尼科夫11月10日百歲冥誕，除了學童學習組裝步槍之外，相關慶祝活動還包括展覽、傳記電影和相關「愛國主義」課程。卡拉希尼科夫在2013年過世，享壽94歲，他被視為俄羅斯民族英雄，而AK-47步槍也廣受各國游擊隊和政府軍歡迎，問世以來已在全球銷售超過1億支，全球至少50國的正規部隊選擇使用AK-47。

負責人史塔克表示，至少有100名孩童參與拆解組裝AK-47。（路透）

負責人史塔克表示，至少有100名孩童參與拆解組裝AK-47。（路透）

卡拉希尼科夫百歲冥誕相關慶祝活動還包括展覽、傳記電影和相關「愛國主義」課程。（法新社）

卡拉希尼科夫百歲冥誕相關慶祝活動還包括展覽、傳記電影和相關「愛國主義」課程。（法新社）

圖為介紹AK-47步槍的各種衍生型號。（法新社）

圖為介紹AK-47步槍的各種衍生型號。（法新社）

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