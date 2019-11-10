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教授失足墜河 被救起時…赫見背包裝著女學生屍塊

俄羅斯知名歷史學家索科洛夫（右），將其學生也是情人的耶斯琴科（左）殺害，並將她斬首分屍。（圖擷自VK.com）

俄羅斯知名歷史學家索科洛夫（右），將其學生也是情人的耶斯琴科（左）殺害，並將她斬首分屍。（圖擷自VK.com）

2019-11-10 11:16:29

〔即時新聞／綜合報導〕擁有多本法國政治及拿破崙相關著作的俄羅斯知名歷史學家索科洛夫（Oleg Sokolov），日前酒醉墜河，當他被救起時，赫然發現其背包竟有女性雙臂，追查後發現其學生已遭他斬首分屍。

綜合外媒報導，聖彼得堡警方逮捕一名63歲男子，被指控涉嫌謀殺，這名男子因為失足墜河被救起，不料卻發現其背包藏有女性雙臂，警方隨後前往男子住宅搜索，發現1名遭斬首的年輕女性遺體，儘管調查人員不願證實被捕男子姓名，但警方已經向《法新社》透露，嫌犯就是法國政治及拿破崙歷史權威索科洛夫，而死者則是其學生，24歲的耶斯琴科（Anastasia Yeshchenko）。

索科洛夫供認，兩人不只是師生，亦是情侶關係，在一次爭吵中後失手殺害女方，而將她分屍後，試圖處理屍塊時，失足墜河。

索科洛夫是多本有關法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）書籍的作者，死者也是其多部著作的共同作者，索科洛夫在學界頗具盛名，曾擔任多部影片的歷史顧問，甚至由於研究成果卓越，在2003年獲頒法國榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）。

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