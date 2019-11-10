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曾揭千億官司卷宗被盜 崔永元傳遭軟禁

網路流傳，崔永元發文自稱，「現在是11月了。從3月開始的失去部分人身自由至今未解套。」（圖擷自推特）

網路流傳，崔永元發文自稱，「現在是11月了。從3月開始的失去部分人身自由至今未解套。」（圖擷自推特）

2019-11-10 16:00:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名媒體人崔永元因踢爆影星范冰冰「陰陽合同」鉅額逃漏稅內幕而聲名大噪，去年底更爆料，指涉及所有權糾紛的「陝北千億礦權案」卷宗在最高法院遺失，但隨後案情卻大逆轉，變成承審法官王林清偷竊卷宗、崔永元洩密，崔永元也隨之銷聲匿跡，近日則有消息傳出，崔不僅被限制出境，還遭到軟禁已逾半年。

事實上，早在10月下旬網路就流傳，與崔有關的文革似乎已經開始的說法；有網友本月7日更在推特PO文，稱崔永元在3月後，就因王林清偷竊卷宗一案，處於半軟禁情況，該文也附上崔的微信內容，崔自稱「現在是11月了。從3月開始的失去部分人身自由至今未解套。去日本看病不行、去英國開學術會不行、去某國看女兒不行……只能在家看祖國。也不那麼生氣了、也不那麼着急了……思來想去，內心還是個奴才構造。」

據媒體先前報導，「陝北千億礦權案」因涉及利益巨大，關涉多方，雖審理歷時12年仍不斷受到干擾，崔永元在去年底則爆料指，中共最高法院有「內鬼」，竊取了陝西商人趙發琦與陝西地質礦產局一樁價值千億大案的卷宗，且該案未審先判是來自中共最高法院院長周強的指示。該案主審法官王林清更三度發出自保影片，講述該案卷宗消失的經過，以及周強干預案件的整個經過。之後驚動中共政法委聯合紀委國監委、最高檢、公安部等機構介入調查，但聯合調查組公布所謂的調查結果，卻指是王林清「監守自盜」，且崔永元在網上發布的最高法院相關副卷材料也來自王林清，王因此被公安機關立案偵查，當天還現身央視「認罪」，崔永元也被迫噤聲。

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