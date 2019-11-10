16歲開始整形 20歲網紅自爆已整形33次！

中國網紅韓安冉。（圖擷自韩安冉o3o微博）

2019-11-10 12:23:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國人氣網紅韓安冉在微博上擁有超過400萬名粉絲，現年20歲的她因節目《變形記》而走紅，曾在節目上自爆16歲就開始整形，至今已逾33次。近日她在微博上曬出一家3口的甜蜜合照，沒想到小孩的正面照曝光卻引起網友熱烈討論。

韓安冉本月6日在微博上傳一張家庭合照，相片中她和老公同時親吻小孩的臉頰，而小孩則是一臉茫然，雙眸直瞪鏡頭，可謂相當逗趣，韓安冉則為此圖寫下「幸福到懵圈的恩善」，不過小孩正面照一曝光，卻意外引起中國網友熱議。

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網友們毫不留情，在底下問韓安冉「父母都是高鼻子為什麼寶寶塌鼻子？」還有網友表示小孩「鼻孔外露鼻小柱過短，長大後去預約一下」，更有網友說「這孩子也長得太隨心所欲了」。不過也有網友看不下去，痛批有些人的言論太過惡毒。

據悉，韓安冉參加綜藝節目《變形記》走紅，自曝從16歲就開始整形，放話要「活到老，整到老」。不過後來認為自己以前根本是「畸形審美」，把臉整得太假，因此決定全部重新整一次，更說「整容一定要自然，不然真的很醜」，現在她的整形次數已經達到33次。

韓安冉一家三口合照，小孩模樣被中國網友熱議。（圖擷自韩安冉o3o微博）

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