為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

難忍病痛…老夫婦「攜手輕生」 80歲嬤獨活被控謀殺

丹尼斯和瑪維絲在服毒後被女兒發現送往醫院搶救，躺在相鄰的病床。（擷自Joy Munns推特）

丹尼斯和瑪維絲在服毒後被女兒發現送往醫院搶救，躺在相鄰的病床。（擷自Joy Munns推特）

2019-11-10 11:06:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國有對恩愛的夫婦結髮超過60載，不過81歲的丈夫深受大腸癌病痛折磨，日前夫婦2人決定一同服毒輕生，攜手離世，沒想到妻子卻獨活，更被以謀殺罪起訴逮捕，他們的兒女也出面為母親發聲。

根據英國《每日郵報》報導，英國81歲老翁丹尼斯（Dennis Eccleston）與妻子瑪維絲結婚超過60年，2人十分恩愛，但丹尼斯備受大腸癌病痛折磨，去年2月初這對老夫妻決定一起離世，留下遺書後，在家中服毒輕生。

他們的女兒喬依（Joy Munns）返家後發現父母異常，緊急將2人送醫急救。在急診室內，喬依拍下了父母躺在相鄰病床的照片，20分鐘後丹尼斯便急救無效去世了，但瑪維絲卻被救回來。

沒想到80歲的瑪維絲被救回後隔天，就被英國警方居留30小時，隨後被以謀殺罪起訴。喬依則不斷奔走，更在聲明中問「這樣80歲的老母親看起來像殺人犯嗎？」還將父母的恩愛相片公諸於世，希望喚起大眾正視病人的生命自主權。最後，全案在今年9月開庭，經3週審判，瑪維絲被宣判無罪。

喬依說，80歲的母親不應該被拘押30小時，更不該受到這3週審判的折磨。她還表示，若不修法，日後還會有更多類似情況發生，作為一個成年人，在合理的狀態下都應有選擇。

喬依表示，希望社會各界和政治人物可以討論更多有關「輔助死亡」、「安樂死」等問題，還希望父親的案子不要被忽略。

現在瑪維絲身心狀況已恢復，她也在9月出庭時向法官表示，在醫院醒來後發現自己獨活，既懊惱又傷心，雖家庭生活美滿，但仍想繼續陪伴在丹尼斯身邊。

而英國相關法律明定，鼓勵或截住死亡都是違法的，最高可判刑14年。支持安樂死的團體「Dignity in Dying」批評此法早已過時，不適用於現代社會；反對安樂死的團體「Care Not Killing」則認為，丹尼斯的案子確實令人傷心，但不足以修改相關法律。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
荷蘭自殺組織賣致命粉末 負責人：有需求存在
2018-03-22 18:14

荷蘭自殺組織賣致命粉末 負責人：有需求存在
網友嘴砲「想安樂死的人為什麼不直接自殺？」 他跳出來回文網友讚爆
2017-11-13 21:33

網友嘴砲「想安樂死的人為什麼不直接自殺？」 他跳出來回文網友讚爆
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
板橋驚傳17歲少年開槍自戕 媽媽回家心碎
2019-11-04 22:07

板橋驚傳17歲少年開槍自戕 媽媽回家心碎
IG宣布禁貼「輕生傾向」圖文影音 提及相關內容也會遭刪
2019-10-30 00:19

IG宣布禁貼「輕生傾向」圖文影音 提及相關內容也會遭刪
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
「安樂死」議題又起 衛福部：病人自主權利法才剛上路
2019-10-24 16:20

「安樂死」議題又起 衛福部：病人自主權利法才剛上路
病人自主善終 國親立委合推安樂死合法化草案
2019-10-24 12:56

病人自主善終 國親立委合推安樂死合法化草案

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播