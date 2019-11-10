難忍病痛…老夫婦「攜手輕生」 80歲嬤獨活被控謀殺

丹尼斯和瑪維絲在服毒後被女兒發現送往醫院搶救，躺在相鄰的病床。（擷自Joy Munns推特）

2019-11-10 11:06:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國有對恩愛的夫婦結髮超過60載，不過81歲的丈夫深受大腸癌病痛折磨，日前夫婦2人決定一同服毒輕生，攜手離世，沒想到妻子卻獨活，更被以謀殺罪起訴逮捕，他們的兒女也出面為母親發聲。

根據英國《每日郵報》報導，英國81歲老翁丹尼斯（Dennis Eccleston）與妻子瑪維絲結婚超過60年，2人十分恩愛，但丹尼斯備受大腸癌病痛折磨，去年2月初這對老夫妻決定一起離世，留下遺書後，在家中服毒輕生。

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他們的女兒喬依（Joy Munns）返家後發現父母異常，緊急將2人送醫急救。在急診室內，喬依拍下了父母躺在相鄰病床的照片，20分鐘後丹尼斯便急救無效去世了，但瑪維絲卻被救回來。

沒想到80歲的瑪維絲被救回後隔天，就被英國警方居留30小時，隨後被以謀殺罪起訴。喬依則不斷奔走，更在聲明中問「這樣80歲的老母親看起來像殺人犯嗎？」還將父母的恩愛相片公諸於世，希望喚起大眾正視病人的生命自主權。最後，全案在今年9月開庭，經3週審判，瑪維絲被宣判無罪。

喬依說，80歲的母親不應該被拘押30小時，更不該受到這3週審判的折磨。她還表示，若不修法，日後還會有更多類似情況發生，作為一個成年人，在合理的狀態下都應有選擇。

喬依表示，希望社會各界和政治人物可以討論更多有關「輔助死亡」、「安樂死」等問題，還希望父親的案子不要被忽略。

現在瑪維絲身心狀況已恢復，她也在9月出庭時向法官表示，在醫院醒來後發現自己獨活，既懊惱又傷心，雖家庭生活美滿，但仍想繼續陪伴在丹尼斯身邊。

而英國相關法律明定，鼓勵或截住死亡都是違法的，最高可判刑14年。支持安樂死的團體「Dignity in Dying」批評此法早已過時，不適用於現代社會；反對安樂死的團體「Care Not Killing」則認為，丹尼斯的案子確實令人傷心，但不足以修改相關法律。

Does this look like a murderer? Our mom got charged with murder for trying to commit suicide with our cancer riddled dad, so he would be out of pain. This was the end of a 60 year love story, NOT MURDER!!! @dignityindying @BBCNews @ITV @davidgold @MeacherMolly @kevinwwfc666 pic.twitter.com/oZb3FwmXqY — Joy Munns （@JoyMunns） November 4, 2019

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