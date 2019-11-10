法男大生自焚抗議 控馬克宏等人為兇手

法國里昂第二大學男大生在學生餐廳前自焚。（法新社）

2019-11-10 12:16:12

〔即時新聞／綜合報導〕法國里昂第二大學的22歲男大生在臉書發布貼文，稱自己正陷入經濟方面的困境，幾小時後於學生餐廳前起火自焚。他指控法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、民族陣線領袖勒朋（Marine Le Pen）等人以及歐盟，都是殺害他的兇手。據現場的消防員表示，男大生全身有約90%的燒燙傷，目前仍在醫院搶救中。

綜合外媒報導，男大生在臉書寫下自己再也無法承受如此龐大的經濟負擔，更稱自己每個月只有450歐元（約1萬5台幣）的生活費，無法在高消費的社會繼續生存。

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男大生在臉書表示，要反抗正在復甦的法西斯主義，和造成社會不平等的自由主義。他指責馬克宏、歷任總統和歐盟替未來創造了許多的不確定性，更指控勒朋和媒體的言論和報導引起社會大眾的不安。這些都是導致他走上絕路的原因。

根據報導，男大生選在人潮眾多的學生餐廳前，以自焚的行動遂行政治目的。男大生的女友則表示自己在先前收到男大生訊息時，就已警告過當局。

里昂第二大學則發表聲明，下周二（14日）將會在阿爾卑斯校區（Porte des Alpes）舉辦說明會，調查結果也會公開。

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