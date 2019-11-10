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5名中國人組織偷拍日本留學考題 遭日警逮捕

日本補習班5名中國人將日本留學考試的考題偷拍帶出，因此被捕。圖為學生示意圖。（歐新社）

日本補習班5名中國人將日本留學考試的考題偷拍帶出，因此被捕。圖為學生示意圖。（歐新社）

2019-11-10 09:51:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本警視廳在8日以涉嫌妨礙業務為由逮捕5名中國人，原因在於5名人有組織性地將日本留學考試的考題偷拍帶出。

根據《日本經濟新聞》報導，被捕的5名中國人都來自於東京一家為外國人開設的補習班「每刻教育」，社長丁斌涉嫌用眼鏡型相機拍下了「日本留學考試」的考題，23歲的講師石鎮瑜、25歲的講師蔣奕婷、32歲的員工鄭鐘輝、23歲大學生張以愷都因此被逮捕。警方認為，5人分別負責準備相機、參加考試、接收拍攝數據、還原考題，有組織地獲取日本留學考試考題。

警方認為，該機構組織此行動主要是要將考題拍下後，在補習班裡編輯後做為考古題使用。在被警方訊問後，丁斌指稱，之所以偷拍考題，是為了確保學生入學率，從而使補習班穩定經營。

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