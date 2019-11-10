柏林圍牆倒塌30週年 德國總統緬懷昔日美好夥伴

2019-11-10 03:43:02

〔中央社〕德國當局今天紀念柏林圍牆倒塌滿30週年，德國總統史坦麥爾敦促美國再度成為「相互尊重夥伴」並揚棄國家主義，這顯然是在抨擊美國總統川普。

憶起美國在協助推倒分隔共黨東德與資本主義西方世界的柏林圍牆上扮演關鍵角色時，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）表示，他的腦海中仍縈繞著已故美國總統雷根（Ronald Reagan）當年在柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate），大聲疾呼「拆掉這道圍牆」。

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但史坦麥爾強調渴望重返以往大西洋兩岸夥伴關係時，嘲諷川普的「美國優先」政策以及堅持在南部與墨西哥接壤邊界興建圍牆。

史坦麥爾在雷根曾站立地點主持紀念活動揭幕時說：「這個美國作為一個相互尊重的夥伴，民主與自由的夥伴，反對自我本位主義，那就是我希望未來也是那樣的美國。」

史坦麥爾在紀念活動上的尖銳措辭，凸顯德美傳統盟邦間的日益緊張關係，川普對包括伊朗核子政策、美歐貿易以及氣候變遷等議題的獨斷獨行作法，惹惱德國當局。

德國境內也出現分歧隔閡，倡議國家主義及反移民政策的極右翼，正在前共黨統治的德東地區不斷壯大。

史坦麥爾說：「撕裂我們國家的新圍牆已豎立起來，那是沮喪築起的圍牆、憤怒與仇恨築起的圍牆。」

他警告指出，「那是會撕裂的無形圍牆，阻礙我們團結的圍牆」，並敦促德國人「終於拆毀那些圍牆」。

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