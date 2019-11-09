烏克蘭東部傳逐步撤兵 有望促成峰會終止5年內戰

烏克蘭東部頓巴斯內戰區今日傳出烏克蘭政府軍以及俄國支持的叛軍雙方已逐步撤兵，未來有望促成和平高峰會、結束戰亂局面。（路透）

2019-11-09 23:44:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部頓巴斯（Donbass ）內戰區今（9）日傳出烏克蘭政府軍以及俄國支持的叛軍雙方已逐步撤兵，未來有望促成烏、俄、法、德的4國高峰會，結束戰亂局面。

據《路透》報導 ，烏克蘭東部自2014年發生內戰，部分民眾不滿親俄總統遭推翻，在頓內次克（Donetskaya）和盧甘斯克（Lugansk）2州自行組織公投宣布獨立，後合稱頓巴斯，並獲得俄羅斯支持，與烏克蘭政府軍武裝對抗，至今已造成超過1萬3000人死亡。

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報導指出，自烏克蘭素人諧星總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今年4月高票當選後，承諾將會中止戰亂，努力促成和平峰會。對此，俄國使節格里茲洛夫（Borys Gryzlov）表示：「希望烏克蘭方面不會又有什麼反悔的新舉動，阻止雙方撤軍的協議。」

據悉，澤倫斯基9月成功與俄國交換人質，已為雙方解凍緊張關係立下里程碑，但他將頓巴斯規劃成「特殊區域」，以換取烏俄和平的計畫，也激起烏克蘭社會不小的反彈。對此，澤倫斯基曾強調自己「絕不會背叛烏克蘭」。

雖然俄羅斯長期怪罪烏克蘭拖延時間，不願正面解決問題，但此次雙方撤軍行動若成功，有望在未來促成烏克蘭、俄羅斯、法國、德國等4國的和平峰會，為烏克蘭東部歷時5年的動亂畫下句點。

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