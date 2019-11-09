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烏克蘭東部傳逐步撤兵 有望促成峰會終止5年內戰
2019-11-09 23:44:43
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部頓巴斯（Donbass ）內戰區今（9）日傳出烏克蘭政府軍以及俄國支持的叛軍雙方已逐步撤兵，未來有望促成烏、俄、法、德的4國高峰會，結束戰亂局面。
據《路透》報導 ，烏克蘭東部自2014年發生內戰，部分民眾不滿親俄總統遭推翻，在頓內次克（Donetskaya）和盧甘斯克（Lugansk）2州自行組織公投宣布獨立，後合稱頓巴斯，並獲得俄羅斯支持，與烏克蘭政府軍武裝對抗，至今已造成超過1萬3000人死亡。
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報導指出，自烏克蘭素人諧星總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今年4月高票當選後，承諾將會中止戰亂，努力促成和平峰會。對此，俄國使節格里茲洛夫（Borys Gryzlov）表示：「希望烏克蘭方面不會又有什麼反悔的新舉動，阻止雙方撤軍的協議。」
據悉，澤倫斯基9月成功與俄國交換人質，已為雙方解凍緊張關係立下里程碑，但他將頓巴斯規劃成「特殊區域」，以換取烏俄和平的計畫，也激起烏克蘭社會不小的反彈。對此，澤倫斯基曾強調自己「絕不會背叛烏克蘭」。
雖然俄羅斯長期怪罪烏克蘭拖延時間，不願正面解決問題，但此次雙方撤軍行動若成功，有望在未來促成烏克蘭、俄羅斯、法國、德國等4國的和平峰會，為烏克蘭東部歷時5年的動亂畫下句點。