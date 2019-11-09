香港人反抗》港法院頻繁頒布禁制令 學者：用詞模糊、變相自創法律

香港大學法律系教授張善喻今（9）日批評法院近期頒布之臨時禁制令用詞不明確，等於變相繞過立法會自創法律。（圖擷取自香港大學法律學系官網）

2019-11-09 18:40:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港法院近期頻繁頒布禁制令，包括禁止公開警員及其眷屬資料，並禁止在網路社群發佈使用暴力、毀損財物言論等。香港大學法律系教授張善喻今（9）日批評，這些臨時禁制令涵蓋範圍廣泛，除限制言論自由外，許多用詞不精準明確之處，等於變相繞過立法會自立新法。

據《立場新聞》報導，香港法院近期數次應律政司申請，頒布臨時禁制令，包括禁止公開警員及其眷屬的選民資料，以及禁止在網路社群發佈使用暴力、毀損財務之言論等，引起各界批評。

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香港大學法律系教授張善喻，今（9）日也批評這些禁制令涵蓋範圍太廣，除限制言論自由外，條文中用詞不精準明確的地方，更變相等於繞過立法會自創新制，有主觀解讀的問題。

張善喻表示，例如禁止公開警員及其眷屬個資的條文中，任何威脅、騷擾、恐嚇、煩擾警員及其眷屬的行為也屬違法，前三者是明確的法律術語，但「煩擾」（pester）在法律上並不存在。

所以張教授質疑，什麼是「煩擾」？如果將員警近距離對示威者使用武力的影音公開，算不算「煩擾」警務人，因而構成藐視法庭的犯行呢？這簡直是便相繞過立法會，自立新法，不受人民代議士的監督。

此外，另一禁制令限制市民不許在網路上發表任何「促進」（promote）、「鼓勵」 （encourage）或煽動、威脅暴力的內容，同樣地張善喻質疑，什麼是「促進」和「鼓勵」呢？在網路上稱「以血肉築成新的長城」、「冒著敵人的炮火前進」、「殺無赦」或「革命尚未成功」，是否會被視為促進和鼓勵？

張善喻再退一步而論，如果有人在網路上凸顯某集團高層的言論，致使該集團旗下餐廳或商店遭到破壞，這算「促進」或「鼓勵」暴力行為嗎？那到底是原本說話的人該負責，還是在網路上傳播消息的人？

最後，張教授認為香港法院所頒布的臨時禁制令確實讓人擔憂，並與友人互勉道，他曾在校園塗鴉上看見：「今時今日為何還要讀法律？」但他認為，恐怕就是因為身處這個大時代，更加應該讀法律，才能讓香港有更好的景象。

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