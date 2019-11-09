反送中學生墜樓不治 港科大校長控警車阻擋救援延誤20分鐘

香港科技大學22歲學生周梓樂，於昨（8日）重傷不治，校長史維（Wei Shyy）為此向全校發信，指救護車遭警車阻擋，使救援行動延遲20分鐘，並要求警方展開獨立調查。（美聯社）

2019-11-09 17:24:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續，近日出現首例在示威現場重傷致死個案，香港科技大學22歲學生周梓樂，於11月4日將軍澳示威期間，疑因躲避催淚彈，在尚德停車場高處失足墜樓，於昨（8日）8時09分重傷不治。科大校長史維（Wei Shyy）為此向全校發信，指救護車遭警車阻擋，使救援行動延遲20分鐘，並要求警方展開獨立調查。

綜合媒體報導，香港科技大學原於昨（8日）舉行第二天畢業典禮，到頒授學位儀式時，科大校長史維獲悉周離世消息後，立即中斷典禮，並帶領全場人士默哀1分鐘；在默哀期間，史維一度落淚，並以手及手巾拭淚，隨即宣布取消畢業典禮。

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接著，史維在下午向師生發出一封公開信，表示科大對於周梓樂的離世感到深切悲痛，又提到自己看見救護車遭警車阻擋的畫面，使救護員只能步行抵達事發現場，造成搶救行動整整延遲了20分鐘。

對此，他要求涉事各方，特別是港警，對可能挽救年輕生命的最關鍵時刻的延誤原因進行澄清，並且做出獨立、徹底的調查，「如果沒有可以讓人接受的解釋，將會激起我們的憤怒」。

另外，史維也指出，科大目前已經針對這次事件建立網站，蒐集與事件有關的證據，科大將會轉交蒐集到的資料，以便獨立調查；並提到，這個網站稍後就會啟用，盼各界能保持冷靜，並支持周梓樂的家人。

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