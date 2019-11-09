日本網美實穿UNIQLO新推出連身發熱衣 網友暴動了

日本網美實穿這款貼身發熱衣後，網友直呼「好色情」。（圖擷取自推特@FelizNyan）

2019-11-09 16:21:31

〔即時新聞／綜合報導〕受歡迎的日本大眾品牌UNIQLO近日推出一款新的保暖連身衣物，衣服下擺卻有「包屁」設計，讓不少網友好奇怎會如此設計，不過，有日本網美實穿後，網友才驚覺這款衣物的驚人之處，直呼「好色情」。

據日本媒體《soranews24》 報導，UNIQLO近日推一款新的保暖貼身衣物，名稱叫「 HEATTECH EXTRA WARM極暖 羅紋高領連身衣」，上面如普通毛衣一樣，為高領款式，不過，特別的是，衣物下方做成像是高衩泳衣的設計，讓人相當好奇這款衣物到底要怎麼穿。

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近日就有日本網美買下後進行試穿，照片PO出後，實穿的效果讓網友們紛紛暴動，直呼太厲害了，更有網友笑稱「UNIQLO有這麼性感」、「太色情了」，在網路上引起熱烈討論，就連現在也有漫畫家將它作為性感創作的靈感。

受歡迎的日本大眾品牌UNIQLO近日推出一款新的保暖連身衣物。（圖擷取自UNIQLO台灣官網）

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