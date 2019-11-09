拯救全球犀牛免遭盜獵 牛津大學科學家發明新招

犀牛的生存嚴重受到盜獵威脅，為滿足亞洲國家對犀牛角的龐大需求，近10年已有超過8000隻犀牛慘遭殺害。（法新社）

2019-11-09 15:06:50

〔即時新聞／綜合報導〕犀牛的生存嚴重受到盜獵威脅，為滿足亞洲國家對犀牛角的龐大需求，近10年已有超過8000隻犀牛慘遭殺害，對此，科學家想到了一個絕妙的點子，那就是將「馬毛」以高科技加工，製作出唯妙唯肖的仿真犀角，並主動將其流入市面，目的在打亂整個黑市運作。

根據《CNN》報導，非法盜獵行為及棲息地持續喪失，是世界上犀牛族群不斷減少的主因，按動保組織的數據，光是非洲去年就有高達892頭犀牛被殺害，如今全球犀牛總數可能已剩餘不到3萬頭。

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根據週五（8日）發表於《科學報告》雜誌的研究報告，英國牛津大學的科學家發明一種低成本的製程，可將馬毛綑紮後與再生絲基質粘合在一起，製造出幾可亂真的「假犀牛角」，未來將大量生產並流入市面，用於混淆賣家與消費者，使購買需求與動力下降。

俗話說：「沒有買賣就沒有殺害」、「匹夫無罪，懷璧其罪」，近年科學家對犀牛的保育機制已從嚴格抓捕盜獵慢慢轉向干擾及破壞市場，先後出現「事先斷角」、「注入毒液」的方式，破壞活犀牛的商業價值，使其失去藥用或藝術價值，不再受到獵者與潛在賣家青睞。

英國牛津大學的科學家發明一種低成本的製程，可將馬毛綑紮後與再生絲基質粘合在一起，製造出幾可亂真的「假犀牛角」。（擷取自nature雜誌）

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