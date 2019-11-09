持有、散布兒童色情照佛州警逮17嫌 2人竟是迪士尼員工

佛羅里達警方偵破一起兒童色情犯罪案件，嫌犯包含2位迪士尼樂園員工。（美聯社）

2019-11-09 16:50:34

〔即時新聞／綜合報導〕佛羅里達州波爾克縣警方（Polk County Sheriff's Office, Florida）在經過2個月的臥底調查，日前偵破一起兒童色情犯罪案件，逮捕17位嫌犯，令人意外的是，其中有2人是迪士尼的員工、1人是前中學副校長。

綜合外媒報導，佛羅里達警方逮捕17位嫌犯，涉及擁有和分享兒童色情照，可能面臨多項重罪起訴。警官朱德（Grady Judd）表示，在這個事件中最無辜最脆弱的就是被拍攝的孩童們，目前已將嫌犯在網路上和電腦中的檔案全數移除。

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報導指出，嫌犯年齡從19歲到77歲。其中包含兩位迪士尼的員工，40歲的金尼（Brett Kinney）和52歲杜爾（Donald Durr Jr.）對此，迪士尼樂園發言人表示，金尼涉案時已經不在迪士尼任職，而杜爾正處於無薪假的狀態。杜爾也在警方偵訊後表示，自己或許是變態，但並不是禽獸。

報導另提及，嫌犯之一、76歲的哈格（William Hage），曾是佛羅里達一所中學的副校長，調查人員表示，哈格可能會因擁有孩童色情照，而被以多項重罪起訴，其中上百張照片包含8歲兒童，最小甚至才12個月。

嫌犯在偵訊後辯稱，自己只是擁有不同的癖好，並沒有真的犯罪。朱德表示，警方的首要任務是保護孩子，懷疑嫌犯可能不只觀看兒童的色情照，而還有其他侵害兒童權益的行為，將再進行調查；朱德也提到，雖嫌犯辯稱是癖好，但倘若不改變，世人視其為犯罪行為的有色眼光將不會消失。

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