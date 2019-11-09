挑戰川普！ 前紐約市長彭博投入民主黨總統初選

前紐約市長、媒體大亨彭博登記成為美國阿拉巴馬州民主黨總統初選參選人。（美聯社）

2019-11-09 11:37:44

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心美國民主黨目前的候選人無法擊敗現任總統川普，前紐約市長、媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）已經正式提交資料，登記成為阿拉巴馬州的民主黨總統初選參選人。

綜合外媒報導，現年77歲的彭博昨（8）日趕在阿拉巴馬州民主黨總統初選登記截止前提交資料，目前阿拉巴馬州民主黨的網頁上已經可以見到彭博被列於17名參選人之中。此外，阿肯色州民主黨總統初選將於12日截止登記，彭博預計也將登記參選。

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彭博的發言人沃夫森（Howard Wolfson）表示，彭博越來越擔心民主黨目前的人選無法打敗川普，他希望以自己領導紐約市與知名財經媒體《彭博》的經驗，在選戰中挑戰川普並贏得勝利。但彭博本人目前尚未正式宣布角逐2020年的總統大選。

目前民主黨總統初選參選人已多達17位，其中僅有4人較有希望出線，分別為改革派的麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）與佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），以及溫和派的前副總統拜登（Joe Biden）與印第安納州同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg）。

對於彭博參選的消息，川普認為他可能輸掉選戰，並同時打擊到民主黨目前民調最高的拜登；但川普也表示，「小麥可（彭博）是我最想對決的人選」。若彭博最後獲得民主黨提名，2020年美國總統大選將形成媒體大亨與地產大亨的對決。

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