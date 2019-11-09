為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

挑戰川普！ 前紐約市長彭博投入民主黨總統初選

前紐約市長、媒體大亨彭博登記成為美國阿拉巴馬州民主黨總統初選參選人。（美聯社）

前紐約市長、媒體大亨彭博登記成為美國阿拉巴馬州民主黨總統初選參選人。（美聯社）

2019-11-09 11:37:44

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心美國民主黨目前的候選人無法擊敗現任總統川普，前紐約市長、媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）已經正式提交資料，登記成為阿拉巴馬州的民主黨總統初選參選人。

綜合外媒報導，現年77歲的彭博昨（8）日趕在阿拉巴馬州民主黨總統初選登記截止前提交資料，目前阿拉巴馬州民主黨的網頁上已經可以見到彭博被列於17名參選人之中。此外，阿肯色州民主黨總統初選將於12日截止登記，彭博預計也將登記參選。

彭博的發言人沃夫森（Howard Wolfson）表示，彭博越來越擔心民主黨目前的人選無法打敗川普，他希望以自己領導紐約市與知名財經媒體《彭博》的經驗，在選戰中挑戰川普並贏得勝利。但彭博本人目前尚未正式宣布角逐2020年的總統大選。

目前民主黨總統初選參選人已多達17位，其中僅有4人較有希望出線，分別為改革派的麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）與佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），以及溫和派的前副總統拜登（Joe Biden）與印第安納州同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg）。

對於彭博參選的消息，川普認為他可能輸掉選戰，並同時打擊到民主黨目前民調最高的拜登；但川普也表示，「小麥可（彭博）是我最想對決的人選」。若彭博最後獲得民主黨提名，2020年美國總統大選將形成媒體大亨與地產大亨的對決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
為打敗川普！彭博考慮角逐2020美國總統
2019-11-08 09:25

為打敗川普！彭博考慮角逐2020美國總統
前中國首席貿易代表大力支持「川普連任」 原因是...
2019-11-08 15:04

前中國首席貿易代表大力支持「川普連任」 原因是...
移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感

移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感
川普打經濟牌穩連任？ 專家：別忘了美國的選舉制度
2019-11-06 22:04

川普打經濟牌穩連任？ 專家：別忘了美國的選舉制度
美富豪警告：若華倫當選下屆美總統 美股將暴跌25％
2019-10-29 10:39

美富豪警告：若華倫當選下屆美總統 美股將暴跌25％
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
吹哨？背骨？美高層匿名出書「反川」 私下對話全公開
2019-10-26 00:05

吹哨？背骨？美高層匿名出書「反川」 私下對話全公開
「讓美國繼續偉大！」 川普正式宣布競選連任
2019-06-19 10:34

「讓美國繼續偉大！」 川普正式宣布競選連任

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播