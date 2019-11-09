歐盟嚴查「黃金護照」 包括中國人在內26富豪被收回

今年初歐盟要求成員國嚴查透過投資獲得護照的非歐盟國民。（路透）

2019-11-09 10:38:17

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心所謂「黃金護照」成為犯罪集團或政府官員洗錢的後門，今年初歐盟要求成員國嚴查透過投資獲得護照的非歐盟國民，賽普勒斯傳出取消26名富豪的護照。

《BBC中文網》報導，過往在賽普勒斯若投資200萬歐元（約台幣6700萬元）以上，就能獲得歐盟公民身分，但在歐盟要求嚴查下，賽普勒斯這次取消護照的非歐盟國民包括5名中國人、9名俄羅斯人、8名柬埔寨人，以及其他來自馬來西亞、肯亞和伊朗的人士。

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報導指出，這次收回26本護照起因於賽普勒斯對9起投資案的審查，26人都是2018年之前入籍，由於歐盟要求當投資移民標準發生變化時，應進行第2次檢查，今年賽普勒斯推出新規定，檢查涉及約2000名「黃金護照」持有者，其中申請人數最多的是俄羅斯人和中國人。

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