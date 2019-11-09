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狂嗆中國人不聰明、擺架子 奧籍員工被中官方機構開除

Mark A.Kolar在領英狂嗆中國人。（圖翻攝自微博）

Mark A.Kolar在領英狂嗆中國人。（圖翻攝自微博）

2019-11-09 07:20:50

〔即時新聞／綜合報導〕有許多西方人士前往中國工作，近來有一名原先在中國科學研究院工作的奧地利籍男子，似乎受不了跟中國人相處，於職場社群網站「領英」（LinkedIn）大爆走，直批「討厭骯髒黃種人，整天討論垃圾話題」。隨後他也被中國科學研究院開除。

奧地利籍男子Mark原先在中國科學研究院工作，他日前在領英抱怨「這不是種族歧視，只是討厭骯髒的黃種人，每天討論垃圾話題，誰在乎你們的領導，我們來這邊只是為了賺錢而且你們需要我們，沒有我們的幫助，你們還帶著斗笠在種田。」此外他還針對中國男人嗆聲「中國女人更愛像我們這樣的外國男人」、「中國男人光說不練，只敢擺架子」、「中國人不夠聰明，近親繁殖太久了」。

這番言論在中國社群網站上被轉載，引發中國網友怒火。中國科學院自動化研究所出面表示，Mark是他們科學藝術團隊的聘用人員，主要負責視覺特效設計。了解相關狀況後，該所對於外籍人員的錯誤態度表示震驚與憤慨。最後中國科學院解除與Mark的聘用合約。

目前Mark的領英頁面已關閉。

目前Mark A.Kolar的領英頁面已關閉。（圖翻攝自微博）

目前Mark A.Kolar的領英頁面已關閉。（圖翻攝自微博）

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