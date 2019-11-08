3黑熊公路上搶救受傷小熊！女駕駛直擊心碎大喊「快救走孩子」

美國佛羅里達州一名女子蕾莎4日駕駛在伊莫卡利市郊區，目睹三隻黑熊於車水馬龍的公路上拯救受傷的小熊，動物幫助同伴的情誼讓蕾莎看得相當揪心。（圖擷取自Facebook「Lesha Deshay」）

2019-11-09 00:26:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名女子蕾莎（Lesha Deshay）4日駕駛在伊莫卡利市（Immokalee）郊區，目睹三隻黑熊於車水馬龍的公路上拯救被車撞傷的小熊，黑熊家族無視危險幫助同伴的畫面讓蕾莎相當揪心。

綜合外媒報導，蕾莎4日晚間開車經過伊莫卡利市郊，看到三隻美洲黑熊在公路中央努力幫助後腿受傷的小熊，她趕緊將車停下並記錄整段過程，影片中可見受傷的小熊難以行走，三隻黑熊同伴不顧自身危險將其拉到路邊，揪心的景象讓蕾莎激動喊道，「天啊，有小熊被車撞了，快點救走你們的孩子吧！」

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當晚也有另一位女駕駛艾麗莎（Alisha Irons）目睹事件過程，並於事發後通報動保機構，據佛州魚類暨野生動物保育委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）調查指出，受傷的小熊最後仍不幸死在遭撞地點附近。

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