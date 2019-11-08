英國「跨性別」性愛娃娃！ 雞雞、鮑胞可拆換

英國成人矽膠娃娃公司sexdolls.com推出「跨性別」性愛娃娃。（擷取自sexdolls.com）

2019-11-09 00:24:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國成人矽膠娃娃公司「性愛娃娃」（sexdolls.com）以「讓成人產業更具包容性」為研發理念，推出一款具有「可拆卸式陰莖」的「跨性別」機器性愛娃娃。

據英國《鏡報》 報導，「性愛娃娃」公司推出的新產品名為「阿朗德拉」（Alondra），有別於傳統的性愛娃娃只具有女性性器官，「阿朗德拉」擁有「可拆卸式陰莖」，可以根據喜好拆裝陰莖。

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顧客除了能自由選擇膚色、髮型、眼睛顏色等外觀，連指甲顏色、乳頭大小及色澤或要不要有陰毛等細節都能特別訂製，但卻要價不斐，基本款就要價1300英鎊（約5萬元新台幣）！

公司發言人說，「我們希望能成為包容不同性向、尊重不同性別的公司，因此，我們研發出阿朗德拉，希望成人玩具產業能愈來愈具包容性。」他們七說，已接獲得許多「阿朗德拉」的訂單、顧客們反應十分熱烈。

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