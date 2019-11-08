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罷接警婚！ 香港婚禮業界連署 促獨立調查

香港市民8日上街哀悼在警民衝突中墜樓身亡的男大生周梓樂，控訴警方暴力不能容忍，要求政府回應「五大訴求」。（美聯社）

香港市民8日上街哀悼在警民衝突中墜樓身亡的男大生周梓樂，控訴警方暴力不能容忍，要求政府回應「五大訴求」。（美聯社）

2019-11-08 22:26:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭進入第5個月，警察屢次被指濫權、濫暴，導致港人人身安全受到威脅。香港婚禮業界8日晚間發表中英文聯合聲明，抨擊警方行為失控，決定在獨立調查委員會成立前，不再接受警務人員的喜慶典禮預約，「我們已經不能容許自己在婚禮上再給他們送上微笑祝福！」

香港《立場新聞》報導，多個香港婚禮承辦公司的臉書專頁，在8日晚間張貼公告，由近279名婚禮攝影師、化妝師等發表連署聲明，指香港各處近月充斥催淚彈的氣味，「甚至是婚禮場所，都無一倖免」；在催淚彈的煙霧之中，卻是市民的眼淚、驚恐、痛苦，甚至鮮血。

聲明指出，警方的大量濫權、濫捕、濫暴行為，為大眾所不能接受。因此，婚禮從業人員決定在成立獨立調查委員會之前，所有警務人員的任何喜慶節目，一律不再接受預約，並希望香港不同階層、不同行業、不同身份的左鄰右舍，也可以一起加入、一起加油、一起「罷接警婚」！

婚禮業界聯署聲明

香港婚禮從業人員8日發表連署聲明，決定在成立獨立調查委員會前，不再承接警務人員婚禮活動預約。（圖取自網路）

香港婚禮從業人員8日發表連署聲明，決定在成立獨立調查委員會前，不再承接警務人員婚禮活動預約。（圖取自網路）

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