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白天印報導、晚上補鞋…印度「鞋匠記者」為弱勢發聲17年

印度博帕爾「鞋匠記者」南德梅哈2002年意識到「媒體」第四權的力量，17年來堅持為弱勢發聲。圖為印度鞋匠示意圖。（法新社）

印度博帕爾「鞋匠記者」南德梅哈2002年意識到「媒體」第四權的力量，17年來堅持為弱勢發聲。圖為印度鞋匠示意圖。（法新社）

2019-11-08 23:36:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度博帕爾（Bhopal）的「鞋匠記者」南德梅哈（Suresh Nandmehar）2002年因遭政府強迫拆遷店鋪，讓他意識到「媒體」第四權的力量，因此開始白天印報導、晚上做鞋的生涯，多年來堅持為弱勢發聲。

《BBC》報導 ，印度博帕爾市的「鞋匠記者」南德梅哈，從2002年起，白天是編寫雜誌的記者，晚上則重執鞋匠祖業，17年來堅持為弱勢發聲，報導鮮為人知的「小人物」故事。

南德梅哈原本只是個普通的鞋匠，他形容之所以會成為記者是「情勢所逼」，2002年他和幾間位於博帕爾市中心的店鋪遭政府下令拆遷，所有陳情請願都失敗。

當時朋友問他：「為什麼媒體都不報我們的新聞？」讓南德梅哈意識到「媒體的力量」，他開始計畫出版一本名為《秋毫》（Baal ki Khaal，直譯為毛髮和皮膚）的雜誌，內容皆為關於平凡弱勢所遭遇到的問題和困境。

南德梅哈多年來堅持為弱勢發聲，以極低的價格出售這本刊物，或直接贈閱給買不起的民眾，以他鞋匠的普通收入和家人的支持來撐起這份志業。

自稱「仍在精進新聞學」的南德梅哈，2010年曾獲得寶萊塢的公民記者獎項，這位「鞋匠記者」說：「我至今還能記得失去店舖的悲傷。我們抗議了27天，期間我沒有回過家，地方媒體卻沒有任何一篇報導，沒有人在意我們的聲音。從那一天起，我就發誓要做些什麼改變這個情況。」

南德梅哈說，他至今還能想起失去店鋪的悲傷，所以立志要做些什麼來改變這個情況。（圖取自臉書Suresh Nandmehar）

南德梅哈說，他至今還能想起失去店鋪的悲傷，所以立志要做些什麼來改變這個情況。（圖取自臉書Suresh Nandmehar）

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