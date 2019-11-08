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墨西哥警官遭開155槍慘死！疑販毒集團報復

錫那羅亞州公共安全局（Seguridad Pública Sinaloa）在臉書及推特向愛德華多致哀。（圖擷取自臉書）

錫那羅亞州公共安全局（Seguridad Pública Sinaloa）在臉書及推特向愛德華多致哀。（圖擷取自臉書）

2019-11-08 22:58:04

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）當地一家購物中心的停車場週三（6日）發生殺警命案！一名曾參與逮捕大毒梟古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）行動的高級警官，在車中被射155槍、當場身亡。

綜合外媒報導，6日早上，32歲的高級警官愛德華多（Eduardo）駕駛自家白色小客車前往錫那羅亞州庫利亞坎（Culiacán）購物中心，沒想到才剛停好車，尾隨其後的紅色汽車馬上走出2名手持半自動步槍的武裝人員，30秒內向白色小客車發射155發子彈後，車內的愛德華多當場身亡。

目前全案還在調查，而錫那羅亞州公共安全局（Seguridad Pública Sinaloa）在臉書及推特向愛德華多致哀；局長卡馬里洛（Cristobal Castaneda Camarillo）及副局長萊瓦（Hernandez Leyva）都親自前往犯罪現場監督調查。

據報導，愛德華多加入警隊6年、為高級警官，曾在10月17日參與逮捕「卡特爾」販毒集團少主歐維迪歐行動，所以檢調單位懷疑他可能遭到「報復」。

矮子古茲曼領導「卡特爾」販毒集團數十年，2001年曾成功逃獄、遭到通緝，2014年落網後，已被引渡到美國，且被判處無期徒刑；據報導，他約有12個孩子，其中之一為28歲的歐維迪歐。

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據報導，愛德華多加入警隊6年、為高級警官，曾在10月17日參與逮捕「卡特爾」販毒集團少主歐維迪歐行動，所以檢調單位懷疑他可能遭到「報復」。（路透）

據報導，愛德華多加入警隊6年、為高級警官，曾在10月17日參與逮捕「卡特爾」販毒集團少主歐維迪歐行動，所以檢調單位懷疑他可能遭到「報復」。（路透）

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