德國煤礦場驚傳爆炸 30礦工受困700公尺深礦井獲救

德國薩克森安哈特州的小鎮托伊茨興塔爾（Teutschenthal）一處煤礦場今天傳出大爆炸。（美聯社）

2019-11-08 20:14:53

〔即時新聞／綜合報導〕德國薩克森安哈特州的小鎮托伊茨興塔爾（Teutschenthal）一處煤礦場今天傳出大爆炸，有30名礦工被困在2300英呎（約700公尺）深的礦井之中。稍早警方在推特上表示，所有人都已安全獲救。

綜合外媒報導，這起爆炸事件發生在柏林西南方約150公里外小鎮伊茨興塔爾的一處礦山，當下有30名礦工被困在深700公尺的礦井中。警消獲報後立刻到場救援。所幸稍早警方在推特表示，所有礦工都已獲救。

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報導指出，警方目前正在調查事發原因，以及評估該爆炸造成的損害，目前已知有一名礦工重傷，其他人則是輕傷。

Alle Personen konnten geborgen werden.#Teutschenthal — Polizei Halle （Saale） （@Polizei_HAL） November 8, 2019

警消獲報後到場救援。（路透）

脫困礦工。（美聯）

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