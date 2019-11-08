為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

德國煤礦場驚傳爆炸 30礦工受困700公尺深礦井獲救

德國薩克森安哈特州的小鎮托伊茨興塔爾（Teutschenthal）一處煤礦場今天傳出大爆炸。（美聯社）

德國薩克森安哈特州的小鎮托伊茨興塔爾（Teutschenthal）一處煤礦場今天傳出大爆炸。（美聯社）

2019-11-08 20:14:53

〔即時新聞／綜合報導〕德國薩克森安哈特州的小鎮托伊茨興塔爾（Teutschenthal）一處煤礦場今天傳出大爆炸，有30名礦工被困在2300英呎（約700公尺）深的礦井之中。稍早警方在推特上表示，所有人都已安全獲救。

綜合外媒報導，這起爆炸事件發生在柏林西南方約150公里外小鎮伊茨興塔爾的一處礦山，當下有30名礦工被困在深700公尺的礦井中。警消獲報後立刻到場救援。所幸稍早警方在推特表示，所有礦工都已獲救。

報導指出，警方目前正在調查事發原因，以及評估該爆炸造成的損害，目前已知有一名礦工重傷，其他人則是輕傷。

警消獲報後到場救援。（路透）

警消獲報後到場救援。（路透）

脫困礦工。（美聯）

脫困礦工。（美聯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
捷克煤礦場大爆炸 至少5死10傷8失蹤
2018-12-21 10:33

捷克煤礦場大爆炸 至少5死10傷8失蹤
中國山東煤礦場發生「衝擊地壓」 至少2死18受困
2018-10-21 18:35

中國山東煤礦場發生「衝擊地壓」 至少2死18受困
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
哥倫比亞礦場爆炸 8死1傷5失蹤
2017-06-25 00:08

哥倫比亞礦場爆炸 8死1傷5失蹤
伊朗北部煤礦場大爆炸 至少35死30多人受傷
2017-05-04 06:38

伊朗北部煤礦場大爆炸 至少35死30多人受傷
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播