九段線引爆越南反彈！中越南海糾紛攻防 成龍代言遭取消

中國政協、香港知名武打影星成龍因支持中國「九段線」主張，為公益團體「微笑行動（越南）」的代言遭取消。（資料照，法新社）

2019-11-08 20:04:12

〔即時新聞／綜合報導〕中越南海糾紛近日再掀攻防，越南日前表示將針對與中國的南海主權糾紛，採取國際法律行動，中國外交部今（8）日嗆聲不要把問題「複雜化」、干擾南海穩定與雙邊關係的大局。中國政協、武打影星成龍，也傳出因其支持中國「九段線」主張引發越南反彈，受邀宣傳代言的活動行程遭取消。

綜合媒體報導，越南外交部副部長黎淮忠日前表示，越南不排除針對與中國的南海主權糾紛，向國際提出法律仲裁等行動，並重申絕不容許中國「九段線」地圖在越出現的主張。

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對此，中國外交部發言人耿爽今（8）日在例行記者會上表示，希望越南避免使問題「複雜化」，並稱任何有關行動將干擾南海和平穩定以及雙方關係。

耿爽聲稱，南海問題的核心是越南「侵佔」中國南沙群島，呼籲越方正視歷史事實、恪守雙方高層的共識，以對話協商解決分歧。

中國第13屆政協委員、香港知名武打影星成龍也因其支持中國的南海「九段線」主張，引起越南民眾強烈反彈。公益團體「微笑行動（越南）」（Operation Smile Vietnam）也因此取消其宣傳代言的邀請。

「微笑行動（越南）」除發出公告表明成龍不會出席外，更將其所有照片從粉絲專頁刪除，並稱為此表示遺憾。對此越南網友認為，成龍除了支持中國「九段線」主張外，他對私生女吳卓琳的養育也未盡絲毫責任，本就不適合擔任兒童公益活動代言人。

據悉，「微笑行動」是起源於美國維吉尼亞的國際性非營利慈善組織，1982年起開始募款為天生患有俗稱「兔唇」的唇顎裂新生兒提供手術，1989年起即進入越南提供相關免費醫療。

中越南海糾紛近日再掀攻防，越南不排除採取國際法律行動，中國外交部今（8）日回嗆不要把問題「複雜化」，破壞區域和平與雙邊關係。圖為今年7月越南民眾在首爾抗議中國讓南海局勢升溫。（資料照，美聯社）

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