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打造私人園林、占用酒店套房 中國前北京副市長貪汙5.6億遭起訴
2019-11-08 21:46:27
〔即時新聞／綜合報導〕前北京副市長陳剛被指控非法收受財物約1.29億人民幣（約新台幣5億6千萬元），昨（7）日在中國南京因涉嫌受賄受審。該案由中國國家監察委員會調查終結，目前移送檢察機關審查起訴。
綜合媒體報導，陳剛40歲時即升任北京市副市長、黨組成員，也曾任市規劃委員會主任，長期分管城市規劃、城建等方面工作。陳剛2017年任職南水北調辦公室副主任，去（2018）年任職中國科協黨組成員，同年9月任中國科協常委。
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中媒報導稱，經查發現陳剛利用職權建造供個人享樂的豪華私家園林，長年無償佔用酒店豪華套房；長期利用規劃審批的職權大肆斂財，為親屬經營活動謀取利益，大搞權錢交易，收受巨額賄賂；生活上極度腐化奢靡，肆無忌憚追求個人享樂等。報導寫道，陳剛因構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予嚴肅處理。
年初中國微信朋友圈瘋傳一張截圖，提到有關陳剛貪汙的內幕，指出陳剛被發現持有現金1648億元人民幣（約新台幣7000億645萬元），名下房產60多套，黃金更重達20噸，另外相傳陳剛兒子名下房產有207套，豪車多輛，直升機一架，名畫古玩1923件，但截圖所述並未被官方證實。