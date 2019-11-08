高跟鞋惹禍！ 婦腳趾歪痛到沒法走 醫診斷：須截骨

中國一名57歲婦女因長年穿高跟鞋和尖頭鞋，造成大腳趾頭嚴重往內偏斜，走路會嚴重痛，最後靠進行截骨矯正手術解決。（資料照，法新社）

2019-11-08 17:34:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名57歲婦女因長年穿高跟鞋和尖頭鞋，造成大腳趾頭嚴重往內偏斜，走路沒多久就會痛；醫師指出，要進行截骨矯正手術才能恢復。

綜合外媒報導，該名婦女自20幾歲開始就喜穿高跟鞋，如今鞋櫃裡也還保留不少高跟鞋和尖頭鞋；但約10年前開始，她的大腳趾開始往內歪，腳底板經常疼痛，近年大腳趾歪斜程度越來越明顯，最近腳更是痛得連路都走不了，即便是穿平底鞋，走不到十幾公尺就要休息。

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當地醫生診斷後發現，患者左腳大拇指往內彎近30度，右腳則是40度，是典型的拇外翻畸形，但因為此病例情況較為嚴重，需進行截骨矯正手術才能恢復正常走路。醫師表示，該症狀多數原因與長年穿高跟鞋、尖頭鞋有關。

網站指出，輕度拇外翻的患者可在第1、2趾間加棉墊，睡覺時在拇指內側縛一直夾板，以糾正拇指畸形；每日用手將拇指向內側搬動，以控制病情加劇。

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