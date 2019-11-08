為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

恐怖！非洲男殘殺女伴 肢解不成 屍體血淋淋扔垃圾桶

馬來西亞驚傳分屍案！一名非洲籍男子透過線上平台租屋，邀約同鄉女子人到家中，隨後竟用殘忍的手段將她殺害，還在肢解屍體不成後，將遺體血肉模糊的扔進公寓垃圾桶，被清潔人員發現後，這起殘忍的兇殺案才被曝光。（情境照）

馬來西亞驚傳分屍案！一名非洲籍男子透過線上平台租屋，邀約同鄉女子人到家中，隨後竟用殘忍的手段將她殺害，還在肢解屍體不成後，將遺體血肉模糊的扔進公寓垃圾桶，被清潔人員發現後，這起殘忍的兇殺案才被曝光。（情境照）

2019-11-08 17:36:12

〔即時新聞／綜合報導〕與異性單獨待在一個空間，可能帶來浪漫，也可能發生危險。日前馬來西亞發生了一起恐怖分屍案，一名非洲籍男子透過線上租屋平台在賽城（Cyberjaya）租下公寓，在入住的隔天即邀約同鄉女性友人到家中，隨後竟用殘忍的手段將她殺害，還在肢解屍體不成後，將遺體血肉模糊的扔進公寓垃圾桶，被清潔人員發現後，這起殘忍的兇殺案才被曝光。

《中國報》報導，這起事件發生在週三（6日）下午，當時一名女性清潔工在兇手退房後，依照女屋主的吩咐到該處打掃，但卻發現原本應該在8樓的垃圾桶出現在6樓，在把垃圾桶推回原處的過程中，發現垃圾桶異常沉重，打開才發現裡面竟裝著一具傷痕累累的女屍，嚇得她趕緊向女屋主求助，再由屋主向警方報案。

警方封鎖現場調查後，發現女子身上佈滿刀傷，頸部被刺出兩個洞，大腿到私處一片血肉模糊，雙手也慘被砍斷；隨後也在案發租屋處的浴室發現血跡和部分碎肉，推測兇手當時可能是想將屍體裝進行李箱，但因為分屍不成裝不下，只好丟進垃圾桶。

根據監視器畫面顯示，一名非洲籍男子在週二（5日）傍晚入住該棟公寓，於週三（6日）凌晨到大廳迎接同鄉女子，犯案後，在週四（7日）下午將裝有女屍的垃圾桶從8樓的住處推出來，為了擺脫犯罪嫌疑，將垃圾桶從樓梯間推到其他樓層，抵達6樓時發現有人經過，便將垃圾桶棄置在電梯旁邊後逃跑。

目前死者與兇嫌的關係尚未釐清，但據了解死者與男子曾在公寓大廳接吻擁抱，看起來不像是第一次見面。警方已透過監視器畫面擷取兇嫌樣貌，全面通緝嫌疑犯，也已經向民宿女屋主錄取口供，以獲得凶嫌更多的資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
脫衣舞孃慘遭分屍 「頭顱」從天而降嚇傻路旁少年
2019-10-08 00:07

脫衣舞孃慘遭分屍 「頭顱」從天而降嚇傻路旁少年
狠殺女友鋸成7塊 死者家屬：一定要判死！
2019-09-12 19:31

狠殺女友鋸成7塊 死者家屬：一定要判死！
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
不滿懷孕女友逼負責！渣男竟找2友人揍到她流產、毀容
2019-09-07 21:09

不滿懷孕女友逼負責！渣男竟找2友人揍到她流產、毀容
韓國漢江分屍案破了！兇嫌竟因為這件事起殺機...
2019-08-19 10:45

韓國漢江分屍案破了！兇嫌竟因為這件事起殺機...
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播