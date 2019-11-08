恐怖！非洲男殘殺女伴 肢解不成 屍體血淋淋扔垃圾桶

馬來西亞驚傳分屍案！一名非洲籍男子透過線上平台租屋，邀約同鄉女子人到家中，隨後竟用殘忍的手段將她殺害，還在肢解屍體不成後，將遺體血肉模糊的扔進公寓垃圾桶，被清潔人員發現後，這起殘忍的兇殺案才被曝光。（情境照）

2019-11-08 17:36:12

〔即時新聞／綜合報導〕與異性單獨待在一個空間，可能帶來浪漫，也可能發生危險。日前馬來西亞發生了一起恐怖分屍案，一名非洲籍男子透過線上租屋平台在賽城（Cyberjaya）租下公寓，在入住的隔天即邀約同鄉女性友人到家中，隨後竟用殘忍的手段將她殺害，還在肢解屍體不成後，將遺體血肉模糊的扔進公寓垃圾桶，被清潔人員發現後，這起殘忍的兇殺案才被曝光。

據《中國報》報導，這起事件發生在週三（6日）下午，當時一名女性清潔工在兇手退房後，依照女屋主的吩咐到該處打掃，但卻發現原本應該在8樓的垃圾桶出現在6樓，在把垃圾桶推回原處的過程中，發現垃圾桶異常沉重，打開才發現裡面竟裝著一具傷痕累累的女屍，嚇得她趕緊向女屋主求助，再由屋主向警方報案。

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警方封鎖現場調查後，發現女子身上佈滿刀傷，頸部被刺出兩個洞，大腿到私處一片血肉模糊，雙手也慘被砍斷；隨後也在案發租屋處的浴室發現血跡和部分碎肉，推測兇手當時可能是想將屍體裝進行李箱，但因為分屍不成裝不下，只好丟進垃圾桶。

根據監視器畫面顯示，一名非洲籍男子在週二（5日）傍晚入住該棟公寓，於週三（6日）凌晨到大廳迎接同鄉女子，犯案後，在週四（7日）下午將裝有女屍的垃圾桶從8樓的住處推出來，為了擺脫犯罪嫌疑，將垃圾桶從樓梯間推到其他樓層，抵達6樓時發現有人經過，便將垃圾桶棄置在電梯旁邊後逃跑。

目前死者與兇嫌的關係尚未釐清，但據了解死者與男子曾在公寓大廳接吻擁抱，看起來不像是第一次見面。警方已透過監視器畫面擷取兇嫌樣貌，全面通緝嫌疑犯，也已經向民宿女屋主錄取口供，以獲得凶嫌更多的資訊。

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