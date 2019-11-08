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誇張！9歲男童在社區被活活虐死 百人圍觀竟無人制止

中國湖南長沙驚傳幼童虐殺案，一名9歲男童日前在社區內遭陌生男子襲擊，被掐脖子窒息而亡。（圖擷取自微博）

中國湖南長沙驚傳幼童虐殺案，一名9歲男童日前在社區內遭陌生男子襲擊，被掐脖子窒息而亡。（圖擷取自微博）

2019-11-08 15:45:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南長沙驚傳幼童虐殺案，一名9歲男童日前在社區遭到疑為精神病患的男子襲擊，施暴長達半小時，最終被掐脖子窒息而亡；更可怕的是，整個過程都發生在公眾場合，認識男童的保安和鄰居竟沒有一個人挺身而出，眼睜睜看著男童被折磨，直到警方和救護車趕到後，兇手才被刑事拘留。

綜合中媒報導，該案發生在周二（5日）下午，遇害男童當時在家吃完午飯後，和同學相約回學校，不料他在等待期間，突然遭到一名馮姓男子壓地暴打30分鐘，最終被掐喉窒息。據悉，馮男行兇後，還向圍觀者揮舞手中的扳手，最後被他父親制伏，其他人才一擁而上幫忙。

對此，男童的父親表示，兒子在自家社區被打死，臉腫得慘不忍睹，讓男童媽媽相當崩潰。男童的舅舅也說：「100多人在旁邊圍觀，只要有幾個人能站出來，就能輕易阻止瘋子的暴行，尤其是屋苑（社區）的保安居然也不採取任何行動，也沒有及時打電話報警，這是何等的冷漠」。

目前，行兇者一方沒有任何人與家屬聯繫，警方也不願提供疑似精神病患者的兇手的監護人信息，男童的家人正在等待協調會，希望警方可以將行兇者繩之以法的同時，也對失職者做出相應的懲罰。

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