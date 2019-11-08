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網路認識1天玩「窒息式性愛」 英富豪愛女遭勒斃棄屍
2019-11-08 16:15:14
〔即時新聞／綜合報導〕英國房產大亨大衛米蘭（David Millane）的女兒葛莉絲（Grace Millane）與在交友軟體上認識的男網友見面，2人發生性關係，最後卻死於男網友住處並遭棄屍山區。該男子稱，葛莉絲是因2人玩「窒息式性愛」而死，他坦承將其裝箱棄屍，但並未承認動手殺人。
綜合外媒報導，21歲的葛莉絲在去年12月初自行前往紐西蘭旅遊，葛莉絲透過交友軟體「Tinder」認識這名27歲男子，並與他相約在奧克蘭（Auckland）市中心的酒吧及餐館，2人被監視器拍到牽手、多次親吻的親密畫面，但幾日後葛莉絲卻被發現遭棄屍山區。
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葛莉絲與男子2人搭乘電梯一起回到男子的旅館住所畫面曝光，成為葛莉絲生前最後身影。法院指出，葛莉絲在2人性交時就被勒斃，但男子卻在葛莉絲死後仍繼續觀看色情片，並研究如何處置屍體。
報告顯示，男子曾在網路瀏覽如何處理屍體，他更用手機搜尋「肉食鳥」及「紐西蘭有禿鷹嗎？」、「最熱的火」、「我附近的大箱子」及棄屍處「懷塔克雷山脈（Waitakere Ranges）」等關鍵字。
法院6日再次開庭審理此案，男子向法院坦承棄屍，但並非有意傷害葛莉絲，表示葛莉絲是在「窒息式性愛」中意外死亡，更稱葛莉絲是在自願的情況下進行性交，否認有殺害她的意圖。