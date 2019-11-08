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捕獲30公斤馬鮫魚！下秒鯊魚躍出搶食...她拉扯到手骨碎裂

漁民朱安妮塔因和鯊魚爭奪一條鯖魚而受傷，節目也因此大讚他是勇敢的討海女性。（圖擷自Fishing The Wild IG）

漁民朱安妮塔因和鯊魚爭奪一條鯖魚而受傷，節目也因此大讚他是勇敢的討海女性。（圖擷自Fishing The Wild IG）

2019-11-08 15:17:58

〔即時新聞／綜合報導〕一個澳洲節目日前到偏遠海域拍攝紀錄片，在船員即將捕獲一條橢斑馬鮫魚時，一條鯊魚突然躍出水面，狠狠咬住那條馬鮫魚，船員和鯊魚不斷來回拉扯，畫面相當驚險。

《鏡報》報導，澳洲節目《Fishing The Wild》在威塞爾角附近海域拍攝紀錄片，剛好漁民朱安妮塔（Juanita）釣到一條近30公斤的馬鮫魚，就在準備把魚拖上船時，一條鯊魚從水面跳出來，緊咬住馬鮫魚不放。

朱安妮塔就和鯊魚展開搶魚對決，拉扯過程中，鯊魚撞擊到船身，她的手背被拉魚鋼絲劃傷，部分骨頭粉碎，因傷勢不輕，隨即就空運到700公里外的達爾文接受治療。

《Fishing The Wild》節目強力讚賞朱安妮塔，面對驚險又玩命的困境還能如此應對，是位堅強又勇敢的討海女性。

澳洲節目正在拍攝紀錄片時，剛好錄下漁民朱安妮塔與鯊魚搶魚的驚人畫面。（圖擷自Fishing The Wild臉書）

澳洲節目正在拍攝紀錄片時，剛好錄下漁民朱安妮塔與鯊魚搶魚的驚人畫面。（圖擷自Fishing The Wild臉書）

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