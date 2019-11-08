噁！寄生蟲鑽少女腦袋害抽搐昏厥 醫生竟建議「養2週再來」

醫生從劉姓少女顱內取出一條長達9公分寄生蟲。（圖擷取自微博）

2019-11-08 12:27:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一名16歲劉姓少女出現手指僵硬、抽動症狀，甚至還抽搐暈倒，家人帶她到廣州一家醫院檢查時，醫生發現她的腦中有寄生蟲，竟建議先「養」2週後再回院動手術。

綜合中媒報導，2015年，劉姓少女突覺手指無力、寫字速度變慢，並時常感到右手手指僵硬且抽動，劉姓少女的母親先是帶她到當地醫院進行治療，病情獲得控制。事隔2年，劉姓少女的病情復發且愈加嚴重，這次她的手指抽動更因此昏厥。她前往廣州的一家醫院就醫，該院的癲癇外科主任根據相關檢查，判斷應是「裂頭蚴病」可能性較大。

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然而，醫生認為並不急著動手術，而是建議先把寄生蟲「養」2週，進行前後影像檢查比對，掌握寄生蟲移動軌跡，就可以精準定位寄生蟲的位置。醫生2週後為劉姓少女進行手術，果真從她的腦中取出一條長達9公分的裂頭蚴寄生蟲。

該醫生透露，劉姓少女可能是因曾食用蛙肉和生水才患病，手指無力、四肢抽搐的症狀稱之為「癲癇」，劉姓少女顱內寄生蟲刺激造成腦放電異常，最終導致癲癇發作。

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