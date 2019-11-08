猶如酷刑...美國1女控警執法過當 至少6警壓制套頭綁椅電擊

美國女子勞倫（Lauren Gotthelf）在2017年遭警方拘禁時，至少有6名警員壓制她，並使用「泰瑟」槍（紅圈處）對她施以電擊。（圖擷取自YouTube）

2019-11-08 11:39:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州（Colorado）波德市（Boulder）一名34歲女子勞倫（Lauren Gotthelf）向當地警方提起訴訟，控訴她在2017年時被拘禁在看守所時，至少6名警員過分使用武力，以電擊槍「泰瑟」（taser）電擊她。警員包圍電擊她的畫面如今被曝光，勞倫因被電擊而大聲哀嚎，畫面令人震驚。

綜合外媒報導，2017年11月25日，勞倫帶著她所養的服務犬到當地一家購物中心，勞倫在該處抽菸、解下服務犬項圈並放任牠遊走，因而遭警方開罰，但勞倫當時拒絕簽下罰單而被警方帶回警局。警方表示，勞倫不斷聲稱她會做出傷害自己的行為，因此將她拘禁在監牢中，但勞倫強烈否認她有這麼說，勞倫與警方產生爭執。

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然而，勞倫遭到警方電擊的畫面曝光，爭執愈加激烈，多名員警要求勞倫面牆並雙手置後，3名員警上前將勞倫上銬，強押至躺椅上，員警接著使用「泰瑟」槍進行電擊，勞倫的身體因疼痛而強烈扭動，並發出陣陣哀嚎聲。

事後，該警局發出聲明，表示勞倫拒絕配合警方，她口出具有不雅、種族歧視等負面言論，並侮辱警方長達45分鐘。聲明提到，畫面可見勞倫不斷抵抗且具有破壞力，因勞倫始終不配合警方，最終施以適當的限制行為。

警局稱，根據相關政策，警員並未對勞倫過分使用武力，而是「經過深思熟慮所得出最少且確保安全的武力行動」。另外，警方只在2019年初接獲律師事務所的投訴，在2017年及2018年皆未獲悉過分使用武力的指控。

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