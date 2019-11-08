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痛毆90歲老婦 中國保母還狂嗆「我父母不聽話也這樣打」

中國山西太原爆發保母虐待雇主案。（圖翻攝自梨視頻）

中國山西太原爆發保母虐待雇主案。（圖翻攝自梨視頻）

2019-11-08 09:59:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西太原爆發保母虐待雇主案，該名39歲周姓保母負責照顧高齡90歲的老婦，沒想到她痛毆老婦，還嗆聲「在家遇到父母不聽話也這樣打，為何她不能打」。

綜合中媒報導，雇用該名保母的王女士透過遠端監控發現，保母原本應該是要照顧90歲的媽媽，結果卻是用腳踹媽媽、打巴掌、拽著頭往地上撞。王女士看到這樣的畫面氣炸報警。報導指出，前陣子老婦就已透露保母欺負她，但當時老婦表達不清楚，所以家屬沒有處理。

報導表示，該名保母面對警方時態度仍相當囂張，甚至說「在家遇到父母不聽話也這樣打，為何她不能打」，而她毆打老婦的原因則是因為老人不睡覺，害她不能休息。最後周姓保母被處以行政拘留15日、罰款500元（約台幣2100元）的懲罰。

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