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痛批安倍晉三「又笨又壞」 北韓：別幻想可以踏進平壤

北韓痛批，日相安倍晉三別幻想可以踏進平壤一步。（美聯社）

北韓痛批，日相安倍晉三別幻想可以踏進平壤一步。（美聯社）

2019-11-08 07:30:45

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在10月31日發射2枚「超大型火箭砲」，日本首相安倍晉三則認為，北韓發射的是違反聯合國安理會制裁決議的彈道飛彈，此話引起北韓強烈不滿，不但痛斥安倍是「笨蛋」，還要他永遠都別想跨進平壤的大門。

綜合外媒報導，安倍日前在亞洲一項峰會上譴責北韓試射行動，官媒《北韓中央通訊社》引述日朝關係大使宋日昊的聲明，指安倍「又笨又壞，對超大型火箭砲試射大驚小怪，程度仿佛核彈掉在日本領土。」

由於安倍亟欲解決日本人在北韓遭綁架的問題，願意在不設前提下與北韓領導人金正恩會面；宋日昊對此表示，「當安倍對北韓的自衛措施不停說三道四，他就永遠別幻想可以踏進平壤一步。」

北韓在2002年承認於1960至80年帶綁架13名日本人，其中8人已經死亡；日本前首相小泉純一郎曾在2002年訪問平壤，並與北韓前領導人金正日見面，安倍和金正恩至今未有會面的機會。

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