東加王國海底火山爆發 一座島沉沒但得到3倍大新島

2019-11-08 07:05:32

〔即時新聞/綜合報導〕南太平洋島國東加王國時常傳出火山噴發,該國地質局學者表示,上個月為期18天的火山噴發,導致一座島嶼陸沉,但生成了另一座體積3倍大的新島嶼。

綜合外媒報導,東加王國地質局人員庫拉(Taaniela Kula)表示,新生成的島嶼拉蒂基(Lateiki)長度為400公尺、寬為100公尺,位於東家北部哈帕群島(Ha'apai)的高島(Kao)與雷特島(Late)之間,即沉沒島嶼以西120公尺處。報導表示,東加王國位於環太平洋火山帶,上個月中旬舊拉蒂基島發生海底火山噴發,時間長達18天,事實上舊拉蒂基島生成於1995年的火山噴發。

請繼續往下閱讀...

報導指出,雖然火山噴發已經停歇,但拉蒂基島一帶可能散發二氧化硫、二氧化碳、硫化氫,導致海水變色。2014年底東加王國同樣因海底火山噴發形成新島嶼,現在已成為植物與鳥類的棲地。

Since mid-Oct we’ve been tracking the #Lateiki (#Metis Shoal) #eruption with satellite imagery. By Nov 1 an elongated island has appeared at the main focus of activity. In the right most image we have combined the 1st and last images showing the 1995 dome appears to have gone. pic.twitter.com/tSukPm6car