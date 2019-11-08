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東加王國海底火山爆發 一座島沉沒但得到3倍大新島

圖為東加王國火山島Hunga Ha'apai於2015年初火山噴發畫面，該處火山於2014年底開始噴發，2015年初形成新島嶼。（法新社）

圖為東加王國火山島Hunga Ha'apai於2015年初火山噴發畫面，該處火山於2014年底開始噴發，2015年初形成新島嶼。（法新社）

2019-11-08 07:05:32

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國東加王國時常傳出火山噴發，該國地質局學者表示，上個月為期18天的火山噴發，導致一座島嶼陸沉，但生成了另一座體積3倍大的新島嶼。

綜合外媒報導，東加王國地質局人員庫拉（Taaniela Kula）表示，新生成的島嶼拉蒂基（Lateiki）長度為400公尺、寬為100公尺，位於東家北部哈帕群島（Ha'apai）的高島（Kao）與雷特島（Late）之間，即沉沒島嶼以西120公尺處。報導表示，東加王國位於環太平洋火山帶，上個月中旬舊拉蒂基島發生海底火山噴發，時間長達18天，事實上舊拉蒂基島生成於1995年的火山噴發。

報導指出，雖然火山噴發已經停歇，但拉蒂基島一帶可能散發二氧化硫、二氧化碳、硫化氫，導致海水變色。2014年底東加王國同樣因海底火山噴發形成新島嶼，現在已成為植物與鳥類的棲地。

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