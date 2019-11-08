馬克宏稱北約正在腦死 梅克爾不同意

2019-11-08 01:03:11

〔中央社〕針對法國總統馬克宏認為北大西洋公約組織（NATO）正處於「腦死」，德國總理梅克爾今天表示不同意這項說法，並表示這類言論沒有必要。

法新社報導，梅克爾（Angela Merkel）在和來訪的北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談後說，馬克宏（Emmanuel Macron）「使用激烈言詞，不符我對於北約內部合作的看法」。

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她另指出：「我不認為這種以偏概全的判斷是有必要的，即使我們出現問題且需要振作。」

史托騰柏格則強調「北約很堅固」，並稱美國與歐洲「合作程度比過去數十年來還要密切」。

馬克宏在英國「經濟學人」（The Economist）週刊今天出刊的一份專訪中直言：「我們目前正經歷北約腦死。美國和北約盟國之間，在戰略決策上毫無任何協調合作。完全沒有。」

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