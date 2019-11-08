英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:14:05

〔中央社〕越南官方7日證實，英國10月貨車冷凍貨櫃內發現39具偷渡客屍體，死者全部都是越南人。越南總理阮春福今天向遇難者家屬表示慰問，譴責人口販運行為，並呼籲各國加強合作打擊這種犯罪。

英國艾塞克斯郡（Essex）10月23日發生冷凍貨櫃車命案，英國警方在貨櫃內發現39具屍體。英國當局起初懷疑死者全為中國偷渡客，後來傳出39名死者中有多名越南籍人士。

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越南相關部門隨後組團前往英國配合調查，以查明死者身分。越南公安部今天晚間證實，上述30個死者全部都是越南人。

越南政府官方網站今天報導，阮春福晚間發表聲明，向在英國喪命的遇難者家屬表示最深切的慰問，「這不僅是遇難者家屬的無限痛苦，而且也是每個越南人以及世界人民的共同痛苦」。

聲明指出，阮春福已指示越南外交部與公安部等部門與英國相關機構密切配合，迅速處理相關問題，查明死者身分，採取公民保護的必要措施，盡快將死者帶回越南，要求地方相關單位向遇難者家屬提供必要協助，讓他們盡快度過痛苦。

聲明說，越南政府強烈譴責人口販運與非法帶人出國等行為，呼籲區域與世界上各國繼續加強合作，堅決預防與打擊這種危險的犯罪行為，不讓類似事件再次發生，迅速完成調查與訴訟等程序，嚴懲犯罪者。

聲明表示，越南政府高度肯定英國相關機構已與越方密切配合處理此事件，對英國人、旅居英國的越南人以及世界各國民眾對遇難者的關心與哀悼表示謝意。（編輯：徐崇哲）

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