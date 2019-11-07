香港人反抗》感動！德國列車現「小熊維尼」塗鴉挺港

一個香港人經營的粉專，今日PO出一張德國輕鐵列車照片。只見列車上被畫了一隻小熊維尼塗鴉，還用白字寫下「FREE HONGKONG」、「光復香港」等字眼。（擷取自「德國趣談」粉專）

2019-11-07 22:06:09

〔即時新聞／綜合報導〕在德香港人經營的粉專「留德趣談」，今日PO出一張德國輕鐵列車照片。只見該列車車廂外被畫上小熊維尼塗鴉，還用白字寫下「FREE HONGKONG」、「光復香港」等字眼。對此，粉專表示，從歪斜的中文字體推測，像是德國或其他國籍的人寫下的，相當令人感動。他也想代表所有在德國支持民主的人，懇請德鐵不要抹掉這幅作品。

臉書粉專「留德趣談」表示，他今日在德國南部一處車站，驚喜遇上這輛有著小熊維尼塗鴉的列車，於是立刻上前拍攝。粉專表示，微微歪斜的中文字體，表示應該不是由母語為中文的香港人寫的，而是德國或其他國籍的人偷偷在車上留下畫作。而粉專也認為，鐵路職員可能暗自同情，而沒有把這幅塗鴉抹掉。

請繼續往下閱讀...

粉專感性表示，這幅在列車上的塗鴉，彷彿讓香港的時代革命，成為世界的火車頭，讓港人聯繫上幾千公里外的德國人，大家手牽手、心連心，一起爭取所有人值得擁有的基本權利。

粉專也表示，想表達在德所有支持民主自由的人，懇請德鐵不要抹掉這幅對香港人來說，德國歷史上最壯麗的圖畫，「它可媲美柏林圍牆上東德領袖昂納克與蘇聯布里日涅夫的接吻壁畫，見證了時代的更迭」。粉專也向正在香港抗爭的同胞表示，「正是因為你們，德國人都為我們而自豪」。

對此，香港網友也紛紛留言表示「多謝德國人民支持，好感動」、「看見相當感動！」、「感謝與香港人同行」、「感到溫暖」、「外國人寫的，字有寫錯」、「想必當下的心情是非常激動感慨吧！」、「30年前東德人將極權統治推翻，香港人一定要繼續努力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法