限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
OK, boomer！發言遭打斷 紐國年輕議員以流行語回嗆
2019-11-07 20:15:26
〔中央社〕25歲紐西蘭國會議員史瓦布里克本週就氣候變遷發表演說時，遭一名較年長議員打斷。她以近來在社群媒體火紅的流行語「好的，嬰兒潮世代」回嗆「前輩」，影片在網路上瘋傳。
「好的，嬰兒潮世代」（OK, boomer）這句話被用來反駁與現實脫節、高高在上或心態保守的人，往往令人聯想到嬰兒潮世代或較年長者。「嬰兒潮世代」通常指在1946至1964年期間出生的人。
請繼續往下閱讀...
法新社報導，「好的，嬰兒潮世代」近幾個月在抖音（TikTok）等使用者以年輕人為主的應用程式（app）上，以迷因（meme）哏圖形式廣為流傳。綠黨（Green Party）年輕國會議員史瓦布里克（Chloe Swarbrick）本週發言支持一項旨在減少紐西蘭溫室氣體排放的法案時，即以「好的，嬰兒潮世代」反擊打斷她的議員。
史瓦布里克在演說過程中表示：「多少世界領袖幾十年前就已看到並了解將發生什麼事，卻決定為了政治權宜避而不談（氣候變遷問題）。」
她還說：「我的世代和我之後的世代無法享有那樣的奢侈。我2050年時將是56歲…但在目前這個第52屆紐西蘭國會，議員的平均年齡是49歲。」
史瓦布里克尚未結束演說，一名議員就開始起哄，惹得她不客氣回嗆：「好的，嬰兒潮世代。」
當紀錄這個嗆聲時刻的影片被分享到社群網站，許多千禧世代和更年輕的Z世代網友紛紛留言支持史瓦布里克。
「千禧世代」指的是出生於1980年代初期至1990年代中期的人。「Z世代」則出生於1990年代中期以後。