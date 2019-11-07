土耳其官員：巴格達迪妻子被捕後自願透露IS機密

土耳其官員表示，巴格達迪的妻子庫拜希（見圖）透露了許多IS的內部機密。（美聯社）

2019-11-07 21:09:12

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍圍捕下自爆身亡後，土耳其近日多次宣布抓到他的數名家人，包括姊姊和妻子，官員表示，巴格達迪的妻子自願透露了許多IS的內部機密。

綜合外媒報導，土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今日表示，巴格達迪的「核心集團」成員正試圖從敘利亞進入土國，「這些人尋找來到我國或到我國定居的方式」。他還說，被土國抓獲的與巴格達迪有家族關係者，人數「接近2位數」。

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艾多根連續2天公開宣揚土國正努力抓捕親近巴格達迪的IS成員。土耳其正因揮軍敘利亞東北部面臨批評，指土國驅逐敘利亞庫德族武裝人員的軍事行動恐讓IS復甦。

巴格達迪有4名妻子，艾多根昨日宣布土國抓到其中一人。土國官員透露，被抓的是第1任，已確定名為庫拜希（Asma Fawzi Muhammad al-Qubaysi）。

這名官員說，該國去年6月2日在靠近敘利亞的土國邊境哈塔伊省突襲中，拘留11名疑似IS成員，庫拜希是其中之一，並透過伊拉克提供的巴格達迪DNA，在拘留者中發現他的女兒。

官員表示，庫拜希自願提供了許多有關巴格達迪和IS內部運作的資訊，讓「我們能夠確認很多已知的事情。我們還獲得新的消息，在其他地方進行一連串逮捕行動」。

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